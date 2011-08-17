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۲۶ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۲۱

اخوان المسلمین:

آمریکا فقط دموکراسی خاص خود را قبول دارد

آمریکا فقط دموکراسی خاص خود را قبول دارد

دبیرکل حزب آزادی و توسعه وابسته به اخوان المسلمین مصر با مداخله جویانه خواندن اظهارات یک نماینده کنگره آمریکا درباره کشورش، از آمریکایی ها خواست به نظر و اراده مردم مصر احترام بگذارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه البشیر، "محمد سعد الکتاتنی" گفت : اظهار نظر "اریک کانتور" نماینده کنگره آمریکا درباره انتخابات آینده مصر مردود است، زیرا تشکیل پارلمان موضوع داخلی مصر است.

وی افزود: موضوع انتخابات به مردم هر کشوری مربوط می شود و آمریکا باید از فرایند انتخاباتی شفاف و آزاد که مردم مصر طی آن نمایندگان خود را انتخاب کنند، استقبال کند.

الکتاتنی تصریح کرد: اظهارات کانتور با اصول دموکراسی که آمریکا باید به آن احترام بگذارد منافات دارد و این اظهارات نشانه ماهیت دموکراسی مورد نظر آمریکا برای منطقه است و این کشور  فقط آن نوع دموکراسی را قبول دارد که منافع خود و همپیمان استراتژیک آن(رژیم صهیونیستی) را تامین کند.

وی بار دیگر تاکید کرد: اخوان المسلمین خواهان به دست آوردن اکثریت مجالس مصر نیست، زیرا معتقد است که هیچ گروهی به تنهایی نمی تواند گرداننده امور باشد .

وی افزود : اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری نامزدی نخواهد داشت.

شایان ذکر است که اریک کانتور اعلام کرده بود که آمریک نگران پیروزی اخوان المسلمین در انتخابات آینده مصر است.

کد مطلب 1386389

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