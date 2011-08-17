آمریکا فقط دموکراسی خاص خود را قبول دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه البشیر، "محمد سعد الکتاتنی" گفت : اظهار نظر "اریک کانتور" نماینده کنگره آمریکا درباره انتخابات آینده مصر مردود است، زیرا تشکیل پارلمان موضوع داخلی مصر است.
وی افزود: موضوع انتخابات به مردم هر کشوری مربوط می شود و آمریکا باید از فرایند انتخاباتی شفاف و آزاد که مردم مصر طی آن نمایندگان خود را انتخاب کنند، استقبال کند.
الکتاتنی تصریح کرد: اظهارات کانتور با اصول دموکراسی که آمریکا باید به آن احترام بگذارد منافات دارد و این اظهارات نشانه ماهیت دموکراسی مورد نظر آمریکا برای منطقه است و این کشور فقط آن نوع دموکراسی را قبول دارد که منافع خود و همپیمان استراتژیک آن(رژیم صهیونیستی) را تامین کند.
وی بار دیگر تاکید کرد: اخوان المسلمین خواهان به دست آوردن اکثریت مجالس مصر نیست، زیرا معتقد است که هیچ گروهی به تنهایی نمی تواند گرداننده امور باشد .
وی افزود : اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری نامزدی نخواهد داشت.
شایان ذکر است که اریک کانتور اعلام کرده بود که آمریک نگران پیروزی اخوان المسلمین در انتخابات آینده مصر است.
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