مخالف استعفاي معين هستيم

علي‌محمد نمازي عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، با ابراز تاسف از استعفاي وزير علوم، تحقيقات و فن‌آوري افزود: با توجه به شناخت از توانايي، صداقت و دلسوزي و تجربه دكتر معين، از دست دادن وي را خسارت براي نظام تلقي كرده و با استعفاي وي مخالفت مي‌كنم.

وي كه با خبرنگار پارلماني مهر سخن مي گفت ، با استناد به ماده 99 برنامه پنج ساله‌ سوم كه نام وزارت آموزش عالي را به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تغيير داده و دولت را مكلف كرده است، تا لايحه‌ ساختار اين وزارتخانه را به مجلس ارايه دهد، گفت : اين لايحه با تاخير به مجلس داده شده، اما كميسيون مربوط به دقت و وسواسي لايحه را بررسي و آماده‌ طرح در صحن علني مجلس كرد و مجلس نيز با دقت لازم آن را مورد بررسي قرار داد كه بعد با مشكل شوراي نگهبان روبه‌ رو شد.

نماينده‌ لنجان ادامه داد: چون امكان تغيير اين لايحه براي تامين نظرات شوراي نگهبان وجود نداشت كار به هيات حل اختلاف كشيد و متاسفانه هنوز به نتيجه نرسيده است.

وي تاكيد كرد : همه بايد دست به دست هم دهيم و مشكلات موجود در بخش آموزش عالي را برطرف كنيم.

نمازي خاطرنشان كرد: دكتر معين و همكاران وي در وزارتخانه ‌اي مشغول كار هستند كه يك سري انتظارات و مطالبات بر اساس تعريف جديد اين وزارتخانه وجود دارد در واقع اختيارات و وظايف اين بخش با شكل جديد تعريف نشده است.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس تصريح كرد: دكتر معين و همكارانشان براي پاسخگويي به اين انتظارات و مطالبات نيازمند تصويب بلافاصله اين لايحه بودند ولي عدم تصويب آن به استعفاي دكتر معين انجاميد.

وي معتقد است: شايد استعفاي دكتر معين مشكل ايشان را حل كند، اما اصل مشكل و موضوع به قوت خود باقي است و با استعفا مساله حل نمي‌شود.

