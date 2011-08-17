خدمات دهی 24 ساعته مترو در شبهای احیاء و روز عید فطر

به گزارش خبرگزاری مهر،حرکت قطارهای درون شهری به دلیل رفاه حال شهروندان و روزه داران تهرانی در برخی اسیتگاه ها افزایش می یابد .



ایستگاه های حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره)، مصلای بزرگ حضرت امام خمینی (ره) و میدان 15 خرداد که از مبدا های اصلی روزه داران است درروزهای جمعه مورخ 28/5/90، یکشنبه مورخ 30/5/90 و سه‌شنبه مورخ 1/6/90 تا 5:30 صبح باز است.

بر اساس این گزارش خط یک مترو تا ساعت 5:30 بامداد با فاصله گذر اعزام قطارها هر 20 دقیقه یک قطار و ساعات کار خط دو و چهار مترو تا ساعت 24 بامداد با فاصله گذر اعزام قطارها هر 20 دقیقه یک قطار ادامه خواهد داشت.

همچنین مهندس قلی ها مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو با اشاره برنامه های ویژه مجموعه قطار درون شهری در روز عید سعید فطر گفت: در روز عید سعید فطر هم در ایستگاه انقلاب اسلامی واقع در خط 4 مترو با هماهنگی هایی که با ستاد برگزاری نماز عید فطر انجام خواهد شد، از ساعات ابتدایی صبح خدمات ویژه ای را ارائه خواهیم داد.

این خدمات علاوه بر اینکه کاهش سرفاصله حرکت قطارها در این خط خواهد بود، پذیرایی از نمازگزاران و اهدای بسته های فرهنگی به مسافران را هم شامل می شود.