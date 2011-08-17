مبارک کابوس می بیند/ طناب دار صدام بر گردن فرعون مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الجمهوریه، منابع نزدیک به دیکتاتور مخلوع مصر بیان کردند: "حسنی مبارک" پس از اینکه به دستور دادستانی به مرکز بین المللی پزشکی در قاهره منتقل شده، بسیار اندوهگین و افسرده است.

این منابع تاکید کردند: رئیس جمهور سابق مصر از اینکه محافظان وی به یک نفر محدود شده اند، نگران است و همچنین از شروع محاکمه خود در اولین روز ماه مبارک رمضان ناخرسند است و این موضوع خاطره اعدام صدام حسین دیکتاتور عراق در عید قربان را برایش تداعی می کند.

منابع فوق افزودند: مبارک اعلام کرده است که به خاطر اثبات بیگناهی اش از مصر خارج نشده است و قسم می خورد که بیگناه و فرمان کشتار کسی را صادر نکرده است.

منابع مذکور بیان کردند: حسنی مبارک از توهینی که در برخی روزنامه ها و شبکه های تلویزیونی علیه وی می شود ناراحت است و از "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه خواسته است به خواسته های مردم توجه کند.