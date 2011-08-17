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۲۶ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۵۹

در پی آغاز جلسات محاکمه؛

مبارک کابوس می بیند/ طناب دار صدام بر گردن فرعون مصر

مبارک کابوس می بیند/ طناب دار صدام بر گردن فرعون مصر

منابع نزدیک به دیکتاتور مخلوع مصر اعلام کردند که با آغاز جلسات محاکمه، مبارک به شدت نگران تکرار سرنوشت دیکتاتور معدوم عراق درباره خودش است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الجمهوریه، منابع نزدیک به دیکتاتور مخلوع مصر بیان کردند: "حسنی مبارک" پس از اینکه به دستور دادستانی به مرکز بین المللی پزشکی در قاهره منتقل شده، بسیار اندوهگین و افسرده است.

این منابع تاکید کردند: رئیس جمهور سابق مصر از اینکه محافظان وی به یک نفر محدود شده اند، نگران است و همچنین از شروع محاکمه خود در اولین روز ماه مبارک رمضان ناخرسند است و این موضوع خاطره اعدام صدام حسین دیکتاتور عراق در عید قربان را برایش تداعی می کند.

منابع فوق افزودند: مبارک اعلام کرده است که به خاطر اثبات بیگناهی اش از مصر خارج نشده است و قسم می خورد که بیگناه  و فرمان کشتار کسی را صادر نکرده است.

منابع مذکور بیان کردند: حسنی مبارک از توهینی که در برخی روزنامه ها و شبکه های تلویزیونی علیه وی می شود ناراحت است و از "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه خواسته است به خواسته های مردم توجه کند.

کد مطلب 1386406

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