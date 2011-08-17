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۲۶ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۳۶

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کمیته تحکیم و تعالی خانواده با چهار برنامه آغاز به کار کرد

کمیته تحکیم و تعالی خانواده با چهار برنامه آغاز به کار کرد

بجنورد - خبرگزاری مهر: کمیته تحکیم و تعالی خانواده خراسان شمالی با چهار برنامه آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل امور بانوان استانداری خراسان شمالی ظهر چهارشنبه در اولین جلسه کمیته تحکیم و تعالی خانواده، با تشریح برنامه های این کمیته اظهار داشت: این کمیته با نگاه دینی و با کمک گرفتن از متخصصان دینی برنامه های خود را اجرایی می کند.

زهره وضیع راهبردهای این کمیته را تعیین شاخصهای ازدواج پایدار و آسیب شناسی آنها در جامعه، احصا و بررسی عوامل موثر در کاهش انحرافات و ناهنجاری های اجتماعی به ویژه کاهش طلاق عنوان کرد.
 
وی گفت: کمیته تحکیم و تعالی بنیان خانواده با برنامه هایی نظیر آموزش آداب و آیین زندگی متعالی، مشاوره و رسیدگی به موقع اختلاف خانوادگی، حمایت و توانمند سازی زنان آسیب پذیر و برنامه ملی ازدواج آسان و پایدار اهداف خود را دنبال می کند.
 
کمیته تحکیم و تعالی خانواده یکی از هفت کمیته های طرح تحول اجتماعی خراسان شمالی است که فعالیت خود را آغاز کرده است.
 
کد مطلب 1386407

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