برخورد خشونت آمیز پلیس انگلیس با مردم نقض آشکار حقوق بشر است

به گزارش خبرگزاری مهر ،آیت ا... لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با تأکید بر اینکه نحوه برخورد دولت و سیستم قضایی و پلیس انگلیس با تظاهر کنندگان این کشور توجه همه جهانیان را به سوی خود جلب کرد افزود: همه جهانیان نحوه برخورد خشونت آمیز پلیس با تظاهر‌کنندگان، نحوه قضاوت و نیز اظهار نظرهای مسئولان این کشور درباره اراذل و اوباش دانستن مردم تظاهر کننده انگلیس را دیدند؛ واقعاً اگر این نحوه برخوردها در کشور ما رخ می‌داد چه انعکاسی در مطبوعات و رسانه‌ها غربی پیدا می‌کرد.

سکوت سازمان‌های حقوق بشری در برابر کشتار در انگلیس

رئیس قوه قضاییه به فتنه سال 88 اشاره کرد و اظهار داشت: در جریان فتنه 88 همه شما مشاهده کردید که غربی‌ها چطور مسائل را منعکس می‌کردند . شخصی در آن آشوب‌ها کشته شد که تا به آخر هم معلوم نشد به دست چه کسانی کشته شده و حتی احتمال اینکه در جریان آن مسئله دخالت مستقیم آشوبگران و در نهایت دخالت خود غربی‌‌ها در کار بوده، وجود دارد. اما دیدید غربی‌ها علیه جمهوری اسلامی چه جنجالی راه انداختند که بگویند جمهوری اسلامی ایران با شهروندان خودش این‌طور برخورد می‌کند، در مقابل در آشوب‌های انگلیس در طول دو سه روز شش نفر کشته شدند اما ندای سازمان‌های حقوق بشری بلند نشد.

آیت ا... لاریجانی «تعامل با کشورهای غربی معاند با جمهوری اسلامی ایران و کشورهایی که حرف و عملشان در مسایل سیاسی و حقوق بشری متناقض است» را نیازمند ارزیابی دوباره دانست و گفت: کشورهای مسلمان و خصوصاً کشور عزیز ایران که 30 سال از انقلابش می‌گذرد و راه جدیدی را در دنیا باز کرده شاید ضروری باشد که اکنون نسبت خودش را با کشورهای غربی از نو مورد ملاحظه قرار بدهد چرا که به نظر می‌رسد اگر بخواهیم تعامل منطقی و معقولی با کشورهای مغرب زمین داشته باشیم باید نسبت خودمان را و وضع خودمان را در جغرافیای دنیا و در تعامل با مغرب زمین مورد مداقه قرار بدهیم، تا بدانیم ما در چه جایگاهی هستیم و مغرب زمین چه وضعیتی دارد.

لزوم توجه به مبحث غرب شناسی

رئیس قوه قضاییه لزوم توجه به مبحث غرب شناسی را مورد تأکید قرار داد و آن را پیش زمینه چینش و طراحی جدیدی از نحوه تعامل با غرب بر شمرد و افزود: شناخت وضعیت فعلی غرب و شناخت وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، گسست‌های طبقاتی و اجتماعی مغرب زمین، نحوه‌ سیطره غرب بر کشورهای دیگر و مخصوصاً نحوه سیطره اطلاعاتی غرب در لباس جدید هجوم تبلیغاتی، از زمینه‌هایی است که باید در آنها به تحقیق جدی پرداخت تا با شناخت مبانی فکری و ارزشی غرب و شناخت تناقض‌ها و دوگانگی‌های آنها طرح جدیدی در این رابطه در انداخته شود.

آیت‌ا... لاریجانی تأکید کرد: نگاه عمیق‌تر به فرهنگ و روش‌ها و منش‌های غرب و ارزیابی دوباره از جوامع غربی ، پوشالی بودن اقتدار ظاهری آنها را نمایان می‌کند و به جهانیان آشکار می‌کند که مغرب زمین با وجود ژست‌های مقتدرانه‌ای که می‌گیرد، در درون گرفتار تضادهایی است که به فروپاشی خودشان منجر می‌شود. شما اقتصاد کشورهای غربی خصوصاً آمریکا را دیدید که با آن عظمت که تقریباً قاهر بر کل دنیا بود در ظرف یکی‌دو‌سال به چه وضعی افتاد و چه بسا در آینده وضع مشکل‌تری پیدا بکند.

انفجارهای اخیر در عراق مشکوک است

رئیس قوه قضاییه در ادامه به مسئله انفجارهای اخیر در عراق اشاره کرد و گفت: وقوع این انفجارهای مهیب در این موقعیت خصوصاً بعد از جهت‌گیری سریع سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که ادعا کرده بود که اگر از ما درخواست شود می‌توانیم بیشتر در عراق بمانیم، این ظن و گمان را بر می‌انگیزاند که آیا خود آنها پشت این قضایا نیستند و برای بقای غاصبانه و اشغالگرانه خودشان در عراق آیا طراحی بلند مدتی نکرده‌اند.

رئیس قوه قضاییه افزود: البته احتمال هم دارد این انفجارها جریان‌سازی جدیدی بوده تا اذهان را از مشکلات کشورهای اروپایی دور کند.

آیت ا... لاریجانی با تسلیت به دولت و ملت عراق، از دولت این کشور خواست که با برخورد صحیح با کشورهای اشغالگر اجازه ندهند آمریکا‌یی‌ها منویات خودشان را محقق سازند.

رئیس قوه قضاییه در پایان سخنان خود با تأکید بر ضرورت بهره‌مندی از مواهب معنوی ماه رمضان گفت: مردم متدین ما از مواهب این ماه برخوردار هستند و امید که از فضیلت شبهای قدر بیشتر استفاده کنیم.

آیت ا... لاریجانی تأکید کرد: برخی از بزرگان مطرح کرده‌اند که در آیه شریفه «تنزل‌الملائکه والروح فیها باذن ربهم من کل امر» مقصود این است که در این شب، امر الهی از آسمانهای عالی به مراحل پایین‌تر و دانی تنزل پیدا می‌کند و این تنزل امر یک حقیقت روحانی و معنوی است و درک لیله‌القدر شاید به همین درک تنزل امر در شب قدر باشد.

آیت ا... لاریجانی افزود: در این شب تمام حقایق سال از طریق امر الهی بر صاحب العصر والزمان نازل و کسانی که بتوانند شب قدر را درک کنند به فراخور سعه وجودی خودشان درکی از این نزول خواهند داشت و امیدواریم که در این شبهای با فضیلت بتوانیم از مواهب با برکت آن استفاده کنیم.

در این جلسه محورهای دیگری از برنامه سوم توسعه قضایی بررسی شد.

