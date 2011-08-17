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۲۶ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۴۰

توسط هسته های حفاظت اجتماعی/

دو هزار تذکر لسانی به روزه خواران و صنوف در شیراز صورت گرفت

دو هزار تذکر لسانی به روزه خواران و صنوف در شیراز صورت گرفت

شیراز - خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع دادگستری فارس گفت: در شهرستان شیراز گشتهای ویژه اعضای هسته های مردمی حفاظت اجتماعی به منظور اعمال تذکر لسانی به افراد روزه خوار ایجاد شده که این گشتها در نیمه اول ماه مبارک رمضان بیش از دو هزار تذکر لسانی به افراد روزه خوار و صنوف مرتبط داده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رحمانیان بیان کرد: مردم و جامعه اسلامی بر اساس احساس مسئولیت شرعی و دینی شئونات ماه مبارک رمضان را رعایت می کنند و افراد کمی که بدون توجه به ضوابط شرعی، مذهبی و قانونی و هنجارهای اجتماعی تعمدا در انظار عمومی مبادرت به روزه خواری می کنند در صورت دستگیری از سوی ضابطین و اعزام به مراجع قضایی به تحمل حبس و یا شلاق محکوم خواهند شد.

وی افزود: برخورد با این قبیل افراد توقع و خواسته و انتظار به حق و شایسته عموم مردم مومن و به ویژه اراده متدین و علما و روحانیت شریف است و وظیفه قانونی و شرعی ما ایجاب می کند که این خواسته مشروع را اجابت کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع دادگستری استان فارس اظهار داشت: به منظور پیگشیری و مقابله با افراد روزه خوار در ملاء عام از سوی این معاونت طرحی تحت عنوان "برخورد با افراد روزه خوار در ملاء عام در اماکن عمومی در ماه مبارک رمضان " تهیه و این طرح به عنوان یک طرح ملی در ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی کشور به تصویب رسیده و به تمام مراجع ذیصلاح قانونی به منظور اجرا ابلاغ شده و به موجب این طرح برای 11 دستگاه فرهنگی، امنیتی، قضایی، سیاسی و سازمانهای مردم نهاد به منظور پیشگیری از روزه خواری و مقابله با فراد روزه خوار در ملاء عام وظایفی تعریف، تدوین و ابلاغ شده است که از جمله دستگاه های همکار در این طرح ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی استان فارس است.

رحمانیان افزود: این ستاد با بیش از پنج هزار نفر از اعضای هسته های مردمی آموزش دیده مبادرت به اجرای تذکر لسانی به افراد روزه خوار در ملاء عام و نظارت بر فعالیت صنوف عرضه کننده مواد خوراکی و آشامیدنی می کند.

رئیس ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی استان فارس تصریح کرد: با تعامل و هماهنگی مطلوبی که با فرماندهی انتظامی استان فارس به عمل آمده اشخاص و صنوفی که به تذکرات لسانی هسته های مردمی و گشتهای ویژه توجهی نمی کنند به منظور دستگیری و معرفی به مراجع قضایی به مأمورین انتظامی معرفی می شوند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس از عموم مردم و به ویژه دستگاه های دولتی درخواست کرد بر اساس مسئولیت شرعی و دینی ضمن اعمال تذکر لسانی به افراد روزه خوار فضای فرهنگی و معنوی استان و شهر شیراز که سومین حرم اهل بیت (ع) است متناسب با این ماه مبارک ایجاد کنند.

رحمانیان ادامه داد: چنانچه افرادی عذری شرعی در گرفتن روزه دارند تحت هیچ شرایطی مجاز به صرف غذا و نوشیدنی در انظار و امکان عمومی نیستند و باید در اماکن محصور و غیر علنی مبادرت به صرف غذا و نوشیدنی کنند. 

کد مطلب 1386415

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