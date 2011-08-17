دو هزار تذکر لسانی به روزه خواران و صنوف در شیراز صورت گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رحمانیان بیان کرد: مردم و جامعه اسلامی بر اساس احساس مسئولیت شرعی و دینی شئونات ماه مبارک رمضان را رعایت می کنند و افراد کمی که بدون توجه به ضوابط شرعی، مذهبی و قانونی و هنجارهای اجتماعی تعمدا در انظار عمومی مبادرت به روزه خواری می کنند در صورت دستگیری از سوی ضابطین و اعزام به مراجع قضایی به تحمل حبس و یا شلاق محکوم خواهند شد.

وی افزود: برخورد با این قبیل افراد توقع و خواسته و انتظار به حق و شایسته عموم مردم مومن و به ویژه اراده متدین و علما و روحانیت شریف است و وظیفه قانونی و شرعی ما ایجاب می کند که این خواسته مشروع را اجابت کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع دادگستری استان فارس اظهار داشت: به منظور پیگشیری و مقابله با افراد روزه خوار در ملاء عام از سوی این معاونت طرحی تحت عنوان "برخورد با افراد روزه خوار در ملاء عام در اماکن عمومی در ماه مبارک رمضان " تهیه و این طرح به عنوان یک طرح ملی در ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی کشور به تصویب رسیده و به تمام مراجع ذیصلاح قانونی به منظور اجرا ابلاغ شده و به موجب این طرح برای 11 دستگاه فرهنگی، امنیتی، قضایی، سیاسی و سازمانهای مردم نهاد به منظور پیشگیری از روزه خواری و مقابله با فراد روزه خوار در ملاء عام وظایفی تعریف، تدوین و ابلاغ شده است که از جمله دستگاه های همکار در این طرح ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی استان فارس است.

رحمانیان افزود: این ستاد با بیش از پنج هزار نفر از اعضای هسته های مردمی آموزش دیده مبادرت به اجرای تذکر لسانی به افراد روزه خوار در ملاء عام و نظارت بر فعالیت صنوف عرضه کننده مواد خوراکی و آشامیدنی می کند.

رئیس ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی استان فارس تصریح کرد: با تعامل و هماهنگی مطلوبی که با فرماندهی انتظامی استان فارس به عمل آمده اشخاص و صنوفی که به تذکرات لسانی هسته های مردمی و گشتهای ویژه توجهی نمی کنند به منظور دستگیری و معرفی به مراجع قضایی به مأمورین انتظامی معرفی می شوند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس از عموم مردم و به ویژه دستگاه های دولتی درخواست کرد بر اساس مسئولیت شرعی و دینی ضمن اعمال تذکر لسانی به افراد روزه خوار فضای فرهنگی و معنوی استان و شهر شیراز که سومین حرم اهل بیت (ع) است متناسب با این ماه مبارک ایجاد کنند.

رحمانیان ادامه داد: چنانچه افرادی عذری شرعی در گرفتن روزه دارند تحت هیچ شرایطی مجاز به صرف غذا و نوشیدنی در انظار و امکان عمومی نیستند و باید در اماکن محصور و غیر علنی مبادرت به صرف غذا و نوشیدنی کنند.