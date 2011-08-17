حجم آبرسانی سیار به روستاهای درمیان افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نسیمی اظهار داشت: آبرسانی سیار به دلیل خشکسالیهای چند ساله بخش عمدهای از فعالیتهای آبفار درمیان را در بر گرفته است.
سرپرست امور آب و فاضلاب روستایی درمیان از تعویض و بازسازی خطوط شبکه توزیع دو روستای منصورآباد و آسفیچ از توابع بخش قهستان شهرستان درمیان با توجه به فرسودگی و اهمیت تعویض لولههای شبکه توزیع آب شرب روستایی خبر داد.
نسیمی مقدار لوله تعویض شده در روستای منصورآباد را 140 متر و در روستای آسفیچ 300 متر خواند.
سرپرست امور آب و فاضلاب روستایی درمیان گفت: حسینیه ها و دارالقرآنها در روستاها از پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب معاف هستند.
به گفته وی به استناد مفاد تبصره 112 قانون بودجه سال 90 کل کشور، کلیه مدارس، مراکز آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه آن و حوزههای علمیه از پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب معاف هستند.
وی ادامه داد: مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی مشمول بخشودگی فوق نیستند.
سرپرست امور آب و فاضلاب روستایی درمیان گفت: به استناد تبصره 66 قانون بودجه سال 90 کل کشور نیز حسینیه ها و دارالقرآن در روستاها از پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب معاف هستند.
نسیمی با تاکید بر صرفهجویی در مصرف آب در روستاها تصریح کرد: هزینه آبرسانی برای هر خانوار روستایی به دلیل پراکندگی چندین میلیون تومان است.
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