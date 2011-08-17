مطالعه قرآن در آذربایجان شرقی بیشتر از میانگین کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خدایی ظهر چهارشنبه در آیین افتتاحیه نمایشگاه قرآن گفت: این نمایشگاه متشکل از 50 جلد قرآن نسخه خطی، 100 جلد قرآن سنگی و تعدادی نسخه های چاپی و ترجمه شده به زبانهای مختلف است.

خدایی قدمت این قرآن ها را مربوط به دوره های ایلخانی، ‌صفویه و قاجار دانسته و افزود: وجود چنین کتبی بیانگر این مسئله است که قرآن کریم طی دوره های مختلف تاریخی مورد توجه بوده و مردم ما همواره از قرآن الهام گرفته اند.

به گفته وی، وجود این تعداد نسخه خطی و سنگی،‌نشانگر عظمت و غنای مجموعه کتابخانه است.

مدیر کل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی طی این مراسم به ارایه برخی از عملکردهای کتابخانه مرکزی پرداخت و یادآور شد: کتابخانه مرکزی استان به دلیل دارا بودن سه هزار و 374 جلد نسخه خطی و چهار هزار و 700 جلد نسخه چاپی، از جایگاه ممتازی در سطح کشور برخوردار است.

وی همچنین ثبت وقف نامه ربع رشیدی را به عنوان اولین کتاب ثبت شده جمهوری اسلامی ایران در حافظه جهانی یونسکو در سال 86 از افتخارات استان دانست.

خدایی از تجهیز کتابخانه مرکزی استان به دستگاه آفت زا خبر داده و عنوان کرد: دو هزار نوع قارچ در کتابهای موجود در کتابخانه شناسایی شده بود که تا به امروز حدود هزار و 100 جلد از آنها آفت زدایی شده اند.

مدیر کل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی همچنین به خرید دستگاه میکروفیلم اشاره کرد و افزود: تاکنون حدود هزارو 200 جلد کتاب اسکن شده است و امیدواریم اولین کتابخانه عمومی دیجیتال سازی شده بشویم.