به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، در روز دوم مذاکرات نشست دو روزه هیئت اجرایی کمیته بینالمللی المپیک در لندن، در مورد به روز شدن میزبانی بازیهای المپیک و المپیک نوجوانان، ورزشهایی که به برنامههای ورزشی 2014 اضافه شده و به روز شدن فعالیتهای کمیته ملی المپیک، تصمیماتی گرفته و گزارشهای مختلفی از سوی ناظران کمیته بینالمللی المپیک ارائه شد.
اعضای هیئت اجرایی کمیته بینالمللی توافق کردند که فدراسیون جهانی فلوربال را به رسمیت بشناسند. فدراسیون بینالمللی فلوربال امید دارد این رشته ورزشی به بازیهای المپیک تابستانی 2024 اضافه شود.
ارسال میزهای فوتبالدستی به استانها
میزهای فوتبالدستی اهدایی فدراسیون انجمنهای ورزشی به استانهای سراسر کشور ارسال شد. برای نخستین بار 60 دستگاه میز فوتبالدستی با کیفیت خوب به کمیتههای فوتبالدستی استانها اختصاص یافت و کار ارسال آن به استانها از روز گذشته آغاز شده است. امور اداری و کارپردازی فدراسیون بر اساس قوانین و مقررات به گونهای برنامهریزی کردهاند که میزهای اهدایی با کمترین هزینه حمل و نقل به هیئتهای انجمنهای ورزشی استانها ارسال شود.
میزهای فوتبالدستی اهدایی فدراسیون انجمنهای ورزشی به استانهای سراسر کشور ارسال شد. برای نخستین بار 60 دستگاه میز فوتبالدستی با کیفیت خوب به کمیتههای فوتبالدستی استانها اختصاص یافت و کار ارسال آن به استانها از روز گذشته آغاز شده است. امور اداری و کارپردازی فدراسیون بر اساس قوانین و مقررات به گونهای برنامهریزی کردهاند که میزهای اهدایی با کمترین هزینه حمل و نقل به هیئتهای انجمنهای ورزشی استانها ارسال شود.
انجمن فوتبالدستی با تأکید بر این که هیچ نهاد، شرکت و هیچکدام از اشخاص اجازه ندارند بدون مجوز فدراسیون انجمنهای ورزشی و انجمن فوتبالدستی با هیئتهای استانی و کمیته های فوتبالدستی استانها در ارتباط با فروش و یا تولید میز مذاکره کنند، اعلام کرده است: آنچه که مسلم است بیشتر ورزشکاران ایرانی بازیهای خود را بر روی میزهای تورنادو انجام میدهند و انجمن نیز با تکیه بر همین موضوع بنا را بر میزهای تورنادو قرار داده چرا که 80 درصد مسابقات جهانی بر روی همین میزها صورت میگیرد.
رؤسای کمیته تخصصی راگبی انتخاب شدند
اولین جلسه انجمن راگبی به منظور تشکیل کمیتههای تخصصی این انجمن در محل دفتر انجمن برگزار شد. این جلسه با حضور زهرا ناطقی نایب رئیس بانوان فدراسیون، امیر حسین اکرامی فرد دبیر انجمن، فاطمه نوری نایب رئیس بانوان انجمن و دیگر اعضای این انجمن تشکیل شد. پس از بحث و تبادل نظر در خصوص تشکیل کمیته و فعالیتهای مهمی که در جهت توسعه و پیشرفت راگبی در کشور نقش دارند، تصمیم گیری شد.
اولین جلسه انجمن راگبی به منظور تشکیل کمیتههای تخصصی این انجمن در محل دفتر انجمن برگزار شد. این جلسه با حضور زهرا ناطقی نایب رئیس بانوان فدراسیون، امیر حسین اکرامی فرد دبیر انجمن، فاطمه نوری نایب رئیس بانوان انجمن و دیگر اعضای این انجمن تشکیل شد. پس از بحث و تبادل نظر در خصوص تشکیل کمیته و فعالیتهای مهمی که در جهت توسعه و پیشرفت راگبی در کشور نقش دارند، تصمیم گیری شد.
در این رابطه مهدی حسنعلی به عنوان مسئول کمیته آموزش ، یاسر واحدیان به عنوان مسئول کمیته مسابقات ، پدرام بنی عامریان مسئول کمیته مربیان، علیرضا اعرابی مسئول کمیته داوران، حسین طالب مسئول کمیته توسعه و ارزیابی، امیر حسین اکرامی فرد مسئول کمیته فنی، هدی محمد جعفر به عنوان مسئول تشریفات و بازاریابی و زهرا نوری مسئول روابط عمومی انجمن انتخاب شدند.
همچنین مسئولان امور بانوان در کمیتههای زیر انتخاب شدند:
نرجس شبانی مسئول آموزش، اعظم شکری مسئول مسابقات، فاطمه مولایی مسئول مربیان، فاطمه نوری مسئول داوران وکمیته فنی و نرگس لفوتی مسئول کمیته استعدادیابی.
نرجس شبانی مسئول آموزش، اعظم شکری مسئول مسابقات، فاطمه مولایی مسئول مربیان، فاطمه نوری مسئول داوران وکمیته فنی و نرگس لفوتی مسئول کمیته استعدادیابی.
راه اندازی و شروع به کار رسمی رشته ایروبیک موی تای در ایران
رئیس انجمن موی تای ایران از راه اندازی و شروع به کار رشته ورزشی ایروبیک موی تای در کشورمان خبر داد. جواد نصیری، رئیس انجمن با تأکید بر اینکه انجمن موی تای از هر فرصتی برای توسعه هر چه بیشتر این رشته استفاده خواهد کرد، گفت: رشته ایروبیک موی تای تلفیقی از فنون رزمی رشته موی تای و ایروبیک همراه با موسیقی است که به عنوان یک تمرین هوازی جهت ارتقای فاکتورهای آمادگی و جسمانی در نظر گرفته می شود.
رئیس انجمن موی تای ایران از راه اندازی و شروع به کار رشته ورزشی ایروبیک موی تای در کشورمان خبر داد. جواد نصیری، رئیس انجمن با تأکید بر اینکه انجمن موی تای از هر فرصتی برای توسعه هر چه بیشتر این رشته استفاده خواهد کرد، گفت: رشته ایروبیک موی تای تلفیقی از فنون رزمی رشته موی تای و ایروبیک همراه با موسیقی است که به عنوان یک تمرین هوازی جهت ارتقای فاکتورهای آمادگی و جسمانی در نظر گرفته می شود.
وی تصریح کرد: به زودی نمایندگان این رشته در استانهای کشور را معرفی خواهیم کرد تا هر چه سریعتر نسبت به توسعه هرچه بیشتر آن اقدام شود. نصیری در پایان نیز از انتخاب مرتضی خوشی به عنوان معاونت ایروبیک موی تای انجمن موی تای خبر داد.
فرزند شهید محمود صارمی مورد تجلیل قرار گرفت
طی مراسمی ویژه که در محل فدراسیون انجمنهای ورزشی برگزار شد ، محمد علیپور، رئیس این فدراسیون از فرزند شهید محمود صارمی، تجلیل به عمل آورد. در این آیین رئیس فدراسیون با اهدای لوح تقدیر و همچنین پاداش ویژه، از فرزند این خبرنگار گرانمایه تقدیر کرد.
طی مراسمی ویژه که در محل فدراسیون انجمنهای ورزشی برگزار شد ، محمد علیپور، رئیس این فدراسیون از فرزند شهید محمود صارمی، تجلیل به عمل آورد. در این آیین رئیس فدراسیون با اهدای لوح تقدیر و همچنین پاداش ویژه، از فرزند این خبرنگار گرانمایه تقدیر کرد.
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