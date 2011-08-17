واحدهای آلاینده البرز در پایش خوداظهاری آلودگی شرکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن پسندیده ظهر چهارشنبه در نخستین نشست کمیته پایش فراگیر محیط زیست این استان با اعلام این خبر و تاکید براین موضوع که پایش مبنای تصمیم گیری مدیریت زیست محیطی است گفت: با توجه به سیاستهای کلان کشور در زمینه پایش محیط زیست و در راستای اجرای بند ب ماده 192قانون برنامه پنجم توسعه، موضوع خوداظهاری در پایش برای همه واحدهای تولیدی- صنعتی و خدماتی و نصب سیستم های پایش های لحظه ای و مداوم برای واحدهای بزرگ است.

وی ادامه داد: این جلسه با حضور معاونین، روسای ادارات و کارشناسان ذیربط جهت ایجاد وحدت رویه و انسجام بخشی در روند پایش محیط زیست حوزه محیط زیست انسانی برگزار شد.

وی ضمن اشاره به ضرورت کاهش تصدی گری و ارتقا، بعد نظارتی و حاکمیت محیط زیست و بهره گیری از توان آزمایشگاههای معتمد محیط زیست را یکی از موارد حائز اهمیت در پیشبرد اجرای طرح خوداظهاری در استان البرز برشمرد و گفت: این موضوع باید در چهارچوب دستورالعمل گردش کار خوداظهاری در پایش صورت پذیرد تا نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان در برنامه های پایش به درستی اعلام شود.

پسندیده در پایان اهم فعالیتهای پایش آلودگی محیط زیست استان البرز را خوداظهاری در پایش آلودگی، ایجاد سیتم های پایش لحظه ای آلودگی، پایش آلودگی ها (خارج از طرح خود اظهاری)، ایجاد سیستم های اطلاعاتی پایش آلودگی و ارتقا سطح کمی وکیفی آزمایشگاه محیط زیست دانست و ابراز امیدواری کرد که با ایجادسیستم مکانیزاسیون و سامانه اطلاعاتی بسیاری از چالشها و تنگناها در زمینه پایش محیط زسیت استان رفع شود.

