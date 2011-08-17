155 زندانی جرایم غیرعمد در کرمانشاه آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، جشن گلریزان برای کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد با حضور مدیرکل زندان های استان، امام جمعه، فرماندار و مردم خیر و نیکوکار شهرستان سنقرو کلیایی در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این شهرستان برگزار شد.

علی اشرف رشیدی مدیرکل زندان های استان کرمانشاه در این مراسم گفت: در سال گذشته حدود 232 زندانی جرایم غیرعمد نفقه، مهریه، چک بلامحل غیر کلاهبرداری و تصادف با استفاده از کمک های مردمی، خیرین و تسهیلات بانکی از زندان های استان آزاد و به آغوش خانواده بازگشته اند.

رشیدی افزود: کمک به زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد علاوه بر آزادسازی آنان، موجب احقاق حق شکات، مرتفع شدن مشکلات خانواده زندانیان، کاهش معضلات اجتماعی و بالتبع کاهش آمار کیفری زندان ها و نتایج آن نیز به جامعه بر می گردد.

وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: در سال 1389 بالغ بر 17 میلیارد ریال گذشت شکات در سطح استان اخذ شده و در 5 ماهه نخست سال جاری نیز حدود 24 میلیارد ریال رضایت شکات جلب و مجموعا تعداد 155 زندانی با پرداخت بالغ بر مبلغ 50 میلیارد ریال از طریق صندوق خسارات، بلاعوض، وجوه اداره شده، کمک های مردمی و خیرین، ستاد دیه مرکز، تسهیلات اعطایی بانک ها و همچنین کمک بیمه، از زندان آزاد گردیده اند.

مدیرکل زندان های استان در پایان تصریح کرد: چشم امید زندانیان نیازمند جرایم غیر عمد و خانواده های آنان به الطاف الهی و دستان پر مهر مردم خیر و نیکوکار است و امیدوارم با همت شما خیرین، بزودی شاهد آزادی تعداد بیشتری از این مددجویان باشیم.

در ادامه غلامرضا حیدری فرماندار شهرستان سنقرو کلیایی با اشاره به بازدید اخیر از زندان این شهرستان اظهار داشت: در زندان ها اقدامات موثری در راستای آموزش زندانیان، بویژه ارائه برنامه های فرهنگی، اصلاحی و تربیتی صورت گرفته و گام های مثبتی نیز در جهت بازتوانی و خوداتکایی آنان برداشته شده است.

حیدری یادآور شد: امیدواریم با اقدامات مسئولان و کمک مردم خیر و نیکوکار شهرستان سنقر شاهد آزادی تعداد بیشتری از زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد در این ایام مبارک باشیم.

وی توجه و تاکید مسئولان کشور در خصوص بیمه وسایل نقلیه را یکی از اقدامات موثر و مفید در سطح جامعه عنوان کرد و افزود: باوجود تاکیدات بسیار زیاد مسئولان ذیربط، گاهی مشاهده می شود افرادی که به دلیل تصادف خودرو و فقدان بیمه نامه و عجز از پرداخت دیه در زندان بسر می برند که علاوه بر زندانی، خانواده های آنان نیز در تنگنا قرار گرفته و تبعات این مشکلات عموما متوجه جامعه می شود.

فرماندار شهرستان سنقرو کلیایی در پایان کمک به آزادی زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد بویژه در ایام پر خیر و برکت ماه مبارک رمضان را از اعمال حسنه عنوان و اظهار امیدواری کرد مردم خیر و نیکوکار شهرستان به یاری این قشر آسیب دیده اجتماعی بشتابند.

همچنین حجت الاسلام برخورداری امام جمعه شهر سنقر نیز در این مراسم با اشاره به احادیث و روایات و حسنات کمک به نیازمندان جامعه اظهار داشت: زمانی که باب خیری باز می شود باید سریع اجابت کرد زیرا ممکن است این باب خیر بسته شود.

امام جمعه سنقر افزود: هنگام مرگ اولاد و اموال از انسان جدا شده و تنها چیزی که وی را همراهی می کند اعمال اوست و خوشا به حال کسانی که اعمالی نیکو برای خود از پیش می فرستند.

وی در پایان تجمل گرایی و اسراف را دشمن انفاق دانست و اظهار امیدواری کرد مردم خیر و نیکوکار شهرستان هرچه باشکوه تر به یاری زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد و خانواده های آنان بشتابند و از اجر و مزد اخروی آن برخوردار شوند.

در پایان این مراسم معنوی، مردم خیر و نیکوکار شهرستان سنقرکلیایی کمک های نقدی خود را برای کمک به آزادسازی زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد پرداخت کردند.