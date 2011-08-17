کمترین اعتبارات بخش فرهنگی به کتابخانه ها اختصاص دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی ظهر چهارشنبه در آیین افتتاحیه نمایشگاه قرآن اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران باید حرف اول را در انتشار کتاب در دنیا بزند.

رحمانی با اشاره بر اینکه کشور ما طی سالهای اخیر در زمینه علمی 12- 13 برابر دنیا رشد داشته است،‌گفت: برای حفظ جایگاه علمی کشور،‌نشر و خواندن کتاب، ‌امری ضروری است.

وی تصریح کرد: آذربایجان شرقی در طول تاریخ دارای کتابخانه های بزرگی نظیر کتابخانه ربع رشیدی و کتابخانه خواجه نصیر بوده است و کتابخانه مرکزی نیز باید در تولید علم و صدور فرهنگ همچون ایام گذشته کوشا باشد.

نماینده تبریز، ‌اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی چاپ و انتشار نشریه توسط کتابخانه مرکزی را از انتظارات خود از مسئولان کتابخانه دانست و ادامه داد: در این عرصه هرچقدر کار شود باز هم کم است.

رحمانی افزود: باید برای ترویج فرهنگ اهدای کتاب و حتی امانت دادن آن ‌برنامه ریزی شده و تبلیغات گسترده ای انجام بگیرد.

وی بیشترین کتاب اهدایی به کتابخانه آستان قدس رضوی را توسط رهبر معظم انقلاب، ‌الگویی مناسبی برای تشویق مردم به فرهنگ اهدای کتاب دانست.

رحمانی همچنین وعده حمایت برای تأمین اعتبار در زمینه چاپ برخی از نسخه های خطی را به مسئولان کتابخانه مرکزی داد.

