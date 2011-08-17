فعالیت عکاسان و فیلمبرداران در قزوین ساماندهی می شود

حسن رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به منظور حمایت از حقوق صنفی و بهبود کمی و کیفی وضعیت کسب و کار و همچنین ایجاد اشتغال افرادی که در زمینه عکسبرداری و فیلمبرداری مجالس و اماکن عمومی فعالیت دارند مورد بررسی قرار گرفت که با تهیه و تدوین دستور العملی مسائل آنها مرتفع شد.

وی افزود: با تدوین و تهیه این دستورالعمل در راستای حل مسائل و مشکلات عکاسان و فیلمبرداریان با هماهنگی و همکاری مجامع و اتحادیه های مربوطه مسائل مورد برسی قرار گرفت و کلیه واحد های صنفی و افراد صنفی تحت پوشش آنها موظف به رعایت این دستورالعمل شدند.

رحیمی با اشاره به تبصره یک ماده ۱۷ قانون نظام صنفی گفت: افراد صنفی دارای پروانه کسب معتبر در رسته عکس برداری و فیلمبرداری مکلفند پیش از بکارگیری کسانی که برای انجام دادن خدمات به مجالس و اماکن عمومی مراجعه می کنند نسبت به معرفی آنها جهت دریافت کارت شناسایی عکسدار از اتحادیه صنف ذیربط اقدام کنند.



وی از صدور کارت فیلمبرداری و عکسبرداری متحد الشکل در تمامی شهرستانها به صورت همشکل و یکسان خبر داد و افزود: در شهرهایی که فاقد سازمان صنفی می باشند اتحادیه های شهرستانی مرجع صدور کارت شناسایی متقاضیان خواهند بود.



رحیمی عنوان کرد: با هماهنگی های انجام شده با نیروی انتظامی (اداره اماکن عمومی ) از فعالیت کسانی که بدون مجوز مشغول فعالیت در این رسته می باشند به صورت جدی جلو گیری و برخورد خواهد شد.



وی افزود: مسئولان واحد های صنفی مذکور که از افراد دیگری در راستای انجام فعالیت خود استفاده می کنند، موظفند در صورت قطع رابطه کاری دارنده کارت با فرد صنفی مجوز فعالیت وی را دریافت و جهت ابطال به اتحادیه مربوطه ارسال کنند.

وی با اشاره به وظایف واحد های صنفی که در این زمینه مشغول فعالیت هستند، یادآورشد: افراد ی که در این شغل فعالیت دارند امانت داری و رازداری، رعایت و حفظ شئونات اسلامی در هنگام ارائه خدمات را باید سرلوحه کار خود قرار دهند و حفظ کامل آرشیو عکسها و فیلمهای تهیه شده از اهم وظایف آنهاست.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی تاکید کرد: صاحبان و مدیران مراکز اماکن عمومی از قبیل تالارهای پذیرایی، رستورانها و هتلها نیز مکلفند ‌از انجام خدمات عکسبرداری و فیلمبرداری توسط افرادی که فاقد کارت معتبر از اتحادیه صنف ذیربط میباشند جلوگیری و مراتب را سریعا به اتحادیه و اماکن عمومی گزارش کنند.