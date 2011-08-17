درآمد 80 میلیاردی نفت در اقتصاد کشور محسوس نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی سیادت عصر چهارشنبه در نشست خبری اظهار کرد: تا وقتی که دولت بجای کسب درآمد ازمحل مالیات به درآمدهای نفتی وابسته باشد چندان به فضای کسب و کار اهمیت نمی دهد زیرا اگر بودجه ای نیاز داشت از محل درآمدهای نفتی جبران می کند.

وی در عین حال تصریح کرد: در حال حاضر جلسات تخصصی صنعت در حال انجام است که رویکرد مناسبی در طرح مسایل بخش صنعت است.

وی با بیان اینکه بیش از 80 درصد صنایع بزرگ در کشور دولتی است و 20 درصد خصوصی ادامه داد: این وضعیت در استان معکوس است، یعنی بیش از 90 درصد صنایع مربوط به بخش خصوصی است و تنها 10 درصد آن دولتی است بنابراین پرسش این است که چرا استفرار صنایع بزرگ در استان این قدر کمرنگ است.

به گفته وی ظرفیت های عظیمی در بخش های فولاد و منابع عظیم گازی در استان وجود دارد اما مغفول مانده است.

وی با بیان اینکه برخی کشورها اقتصاد و مردم ما را به بهانه های واهی هدف قرار داده اند اضافه کرد: متاسفانه برای کشور ما اینقدر دلال ایجاد کرده اند که تولید کننده ما هر کالایی را باید با بهای بیشتری از کشورهای ثالث تهیه کنند.

سیادت ادامه داد: ایران جزو کشورهای است که از بیشترین نعمت های خدادادی برخوردار است، حال این پرسش مطرح می شود که ما چگونه این منابع را هزینه کردیم.

وی با بیان اینکه نفت هم درد وهم درمان ماست، تصریح کرد: بحث مدیرت منابع نفتی مطرح است که ما منابع را درکدام مسیر هزینه کردیم.

وی ادامه داد :ما قدر این ثروت ملی رانمی دانیم برای مثال باید گفت که هنوز در یک منطقه ساخت و ساز کامل نشده تخریب ها شروع می شود در حالیکه در کشورهایی که ثروت ندارند عمر ساخت و سازها بالغ بر130 سال است.

سیادت با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا مسکن را برای مسکن و پارک را برای پارک نمی سازند، افزود: سرمایه ها را باید به سمتی سوق داد که شغل و فرصت های شغلی ایجاد کند و از طریق همین شغل کسب درامد شود اما این نگرانی درباره مسکن وجود دارد که این سرمایه هنگفتی که صرف ساخت و ساز می شود چه قدر مشتری خواهد داشت.

وی با اشاره به این نکته که به ازای ساخت هر واحد ساختمان 20 میلیون تومان وام داده می شود اضافه کرد: واحدها درجایی باید مستقر باشد که حیات اقتصادی در آنجا نیز وجود داشته باشد حالا اگر مشتری نداشت و حیات اقتصادی با ساخت آنها رخ نداد تکلیف چیست.

وی در همین ارتباط تصریح کرد: اگر این میزان سرمایه در بخش تولید هزینه می شد مشکل بسیاری از بنگاههای تولید را حل می کرد.