پروژه کمربندی سرپل ذهاب 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، میرزا مراد پیرو در جمع خبرنگاران افزود: از جمله زیرساختهایی که در بحث توسعه مورد توجه قرار دارد راه ها هستند که بزرگراه کربلا یکی از این زیر ساختها می باشد.

وی اظهار داشت: وجود مرز بین المللی خسروی با داشتن بزرگترین پایانه زمینی خاورمیانه و بازارچه پرویزخان باعث شده روزانه حدود یک هزار دستگاه کامیون و دیگر ماشینهای سنگین از درون شهرستان سرپل ذهاب عبور کند که علاوه بر وارد کردن لطمه به زیرساختهای شهری، ترافیک، آلودگی صوتی و تصادفات منجر به مرگ را در پی داشته که این امر باعث احداث کمربندی شد.

وی اعتبار تملک و اجرای پروژه را تاکنون مبلغ 61 میلیارد ریال اعلام کرد و اضافه کرد: کمربندی به طول پنج کیلومتر و با عرض باند 20.25 متر است.

پیرو میزان عرض تملک شده را 76 متر، حجم خاک برداری را 140 هزار متر مکعب ، حجم خاکریزی را 250 هزار متر مکعب اعلام کرد.

فرماندار شهرستان سرپل ذهاب تصریح کرد: طبق اعلام اداره راه و ترابری این پروژه در هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید.