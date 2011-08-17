102روستای البرز از نعمت گاز طبیعی برخوردار شد

آرش بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ابتدای تأسیس استانداری البرز ، این استان دارای 103 دهیاری بود که با پیگیری این اداره کل و در راستای پیشبرد اهداف دولت خدمتگزار در مناطق روستایی و حمایت های استاندار تاکنون به 150 دهیاری رسیده است.

وی ادامه داد: تشکیل اتاق فکر دهیاران با عنوان اتاق فکر دهیاران پیشگام کشور ، برگزاری نخستین همایش دهیاران و رؤسای شوراهای اسلامی روستایی و تشکیل کارگروه اشتغال روستایی از جمله فعالیت های این اداره کل بوده است.

بهادری درباره حضور فعال دستگاههای خدمات رسان و ارتقاء شاخص های توسعه روستائی اعم از آب ،برق ، گاز و ... اشاره کرد و در ادامه گفت: این استان در سه شهرستان ساوجبلاغ ، نظرآباد و کرج دارای 127 روستا بوده که از این تعداد 102 روستا از نعمت گاز طبیعی برخوردار شده است .

وی گفت: این طرح در 12 روستا در حال اجراء است و یک روستا در مرحله انتخاب پیمانکار و 5 روستای دیگر در دست طراحی است.

بهادری بیان کرد: از 253 روستای استان تعداد 247 روستا دارای شبکه آب آشامیدنی هستند که عمده مشکل آنها پوسیدگی لوله های انتقال و کمبود آب می باشد و برای حل این دو مشکل کارگروهی در دفتر روستایی تشکیل شده است.



