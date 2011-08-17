به گزارش خبرنگار مهر مجید نامجو امروز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در زمینه خصوصی سازی در وزارت نیرو گفت: هم اکنون 35 نیروگاه آماده واگذاری به بخش خصوصی است و کار 16 مورد از آنها نهایی شده و چهار نیروگاه نیز به فروش رسیده است.



وزیر نیرو با اعلام این که درباره خصوصی سازی مصمم هستیم گفت : در ادامه روند تغییر ساختار ، یکی از شرکت‌های مادر تخصصی را به مرز انحلال رساندیم و بسیاری از شرکت‌های تابع این شرکت واگذار شده است.



نامجو با بیان اینکه در ادامه واگذاری‌ها قرار است 38 شرکت توزیع نیروی برق را نیز واگذار کنیم، ادامه داد: برخی شرکت های زیرمجموعه آب و فاضلاب نیز آماده واگذاری است.



وی در ادامه از بهره‌برداری از طرح‌های گسترده آب، برق و آبفا در هفته دولت خبر داد و در خصوص افتتاح سدها نیز گفت : ماهانه یک سد را برای افتتاح آماده کرده ایم که در فرصت مناسب افتتاح خواهد شد.



نامجو در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا خبر ریزش بخشی از قسمت‌های سد گتوند را تایید می‌کنید یا خیر؟ گفت: عملکرد این سد به طور کامل تحت کنترل است و آبگیری آن بر اساس برنامه ریزی وزارت نیرو انجام شده است.



وزیر نیرو ادامه داد: هم اکنون میزان غلظت نمک آبی را که از دریچه سد رها می شود بررسی شده که این غلظت مطابق با غلظت پیش از آبگیری است.