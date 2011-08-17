حفظ کرامت خانواده مددجویان رسالت کمیته امداد است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انواری عصر چهارشنبه در مراسم جشن توانمندی دو هزار خانواده تحت پوشش کمیته امداد امام

خمینی(ره) قزوین که در سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی هلال احمر برگزار شد، اظهارداشت: در ماه مبارک رمضان باید کمک به نیازمندان، رسیدگی به محرومان و حمایت از ایتام پر رونق تر از گذشته باشد تا پیوند معنوی در این ضیافت الهی برقرار شود.

وی گفت: باید تلاش کنیم تا در ماه رمضان قلوب خود را از ناپاکی و آلودگی ها که موجب نشستن غبار روح و جسم می شود پاک کنیم و با نیتی خالص به میهمانی خدا برویم.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) با تأکید بر رفتار صحیح با افراد نیازمند افزود: در برخورد با نیازمندان و خانواده های معزز و پر تلاش آنها باید با عطوفت و رافت اسلامی رفتار کنیم زیرا فقر مالی هیچگاه موجب نمی شود عزت و کرامت انسانها خدشه دار شود و آسیب ببیند.

انواری تصریح کرد: ماه رمضان چون کلاس درسی است که محل تمرین برای رشد و تعالی اخلاقی است و عید فطر جشن

فارغ‌التحصیلی دانش آموختگان این کلاس است که باید تلاش کنیم با نمره خوبی در این آزمون الهی قبول شویم.

این مسئول افزود: کمیته امداد امام خمینی به برکت انفاس قدسیه امام خدمات خود را آغاز کرد و وظیفه دارد تا ضمن حفظ عزت و کرامت افراد تحت پوشش نگذارد جایگاه والای نیازمندان مخدوش شود.

انواری بیان کرد: بسیاری از خانواده های کمیته امداد از استعداد بسیار بالایی برخوردارند که اگر حمایت شوند می تواند شکوفا شود و کارهای بزرگی انجام شود.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: یکی از رسالت های این نهاد کمک به خودکفایی و توانمند سازی مددجویان است و باید به سمتی حرکت کنیم تا هرسال جمعی از مددجویان با اشتغال در طرح های خودکفایی روی پای خود بایستند و از خدمات کمیته امداد بی نیاز شوند.

در پایان این مراسم از طرح‌های برتر خودکفایی مددجویان تقدیر شد.