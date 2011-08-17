348 میلیارد تومان تسهیلات بانکی بنگاه های زودبازده در همدان تعیین تکلیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، کرم رضا پیریایی ظهر چهارشنبه در جلسه ای که به منظور تعیین تکلیف تسهیلات بانکی بنگاه های زودبازده برگزار شد، گفت: تعیین تکلیف تسهیلات بنگاه های زودبازده در چهار جلسه انجام شد که این امر نشان دهنده کار و تلاش بسیار است.

وی با اشاره به جلسات چندین ساعته، سفرهای شهرستانی و عصرهای کاری در شهرهای استان همدان، اظهار داشت: تمام این موارد مصداق کار و کوشش استان برای پیشرفت و ارتقا جایگاه در کشور است.

استاندار خطاب به دستگاه های اجرایی عنوان کرد: اگر در معرفی طرح ها و تعیین تکلیف ها بی عدالتی رخ دهد، باوجود تمام تلاش ها کار همه مجموعه زیر سئوال می رود و با مشکل مواجه خواهیم شد.

پیریایی فرمانداران را رأس هر شهرستان دانست و افزود: فرماندار باید خود را نفر اول هر شهرستان بداند و اگر چنین حسی نداشته باشد نمی تواند به خوبی مسئولیت خود را انجام دهد.

وی اضافه کرد: اگر در هر شهرستان خدمت بزرگی چه توسط فرماندار و چه توسط نماینده مجلس انجام گیرد باید در بین مردم اعلام و اطلاع رسانی شود تا از حشویات جلوگیری شود.

پیریایی تاکید کرد: اگر فرمانداری نتواند کار خود را توجیه کند و بازتابی نداشته باشد با او برخورد می شود.

استاندار تأکید کرد: کم کاری از سوی فرمانداران، زحمت کارها را به دوش استان می اندازد و فرماندار باید در درجه اول مدیر سیاسی شهرستان باشد و سیاست شهرستان را اداره کند.

پیریایی اذغان کرد: در خصوص تعیین تکلیف تسهیلات بنگاه های زودبازده، بانک ها و دستگاه های اجرایی همکاری و آمادگی خوبی داشته اند.

وی از مجریان طرح ها و بانک های عامل خواست تا با جدیت کارها را پیگیری کنند تا طرح ها به نحو احسن به سرانجام برسند.

در این جلسه از 375 میلیارد تومان تسهیلات بنگاه های زود بازده، با حضور بانک های عامل، 348 میلیارد تومان آن تعیین تکلیف شد و مقرر شد در کمیته ای دیگر 27 میلیارد تومان تسهیلات باقی مانده را با معرفی مجریان و رقم تسهیلات تعیین تکلیف کنند.