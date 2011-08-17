اقتدار کنونی نظام اسلامی مرهون ایثارگری آزادگان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با جمعی از آزادگان استان کردستان اظهار داشت: دلیل سرافرازی، استقلال و پیشرفت کشورمان استقامت و پایداری آزادگان، جانبازان و شهیدان این انقلاب به ویژه هشت سال دفاع مقدس است .

وی با بیان این امر که اعتقادات اسلامی و آموزه های قرآنی عامل اصلی پیروزی کشورمان در برابر کفر است، یادآور شد: در سایه رشادت ها و دلاوری های آزادگان و شهیدان معظم است که هم اکنون کشور جمهوری اسلامی ایران مقتدرانه قادر به ایستادگی در برابر ظلم و کفر است .

نماینده ولی فقیه در استان کردستان افزود: آزادگان کشورمان به هنگام اسارت هم چنان آزاده باقی ماندند و از اعتقادات خود در مقابل دشمن با جان و دل پاسداری کردند و این نشان از ایمان و استقامت مثال زدنی این عزیزان است و باید این مهم بیش از پیش در جامعه اطلاع رسانی شود.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی گفت: هم اکنون وظیفه ای خطیر همه ما محافظت از دستاوردهای این مردان خدا است که در راه پاسداری از میهن اسلامی جان، مال و روح خود را فدا کرده اند و انتظار می رود که اقشار مختلف مردم در این بخش احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند.

وی بیان کرد: با اطاعت از دستورات الهی و پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری باید هم چنان در خط آزادگان، شهدا و ایثارگران پایدار بمانیم و از دستاوردهای این عزیزان که برای دفاع از آن جان و مال خود را فدا کردند به خوبی دفاع کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان افزود: امسال 26 مرداد سالروز آزادگان مصادف شده است با ماه مبارک رمضان، ماهی که خداوند به بندگان لطف وافری دارد و به انسان ها فرصت رسیدن به آزادگی را می دهد .

حجت الاسلام حسینی شاهرودی گفت: این ماه، ماه پر فیض نزول قرآن است که باعث پاکی روح از تمامی گناهان می شود و ما به عنوان مسلمان باید در این ماه از برکات آن بهره مند شویم.

در ابتدای این جلسه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان گزارشی از برنامه های انجام شده در حوزه حمایت از آزادگان را ارائه کرد.