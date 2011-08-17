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۲۶ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۰۶

حجت الاسلام حسینی شاهرودی:

اقتدار کنونی نظام اسلامی مرهون ایثارگری آزادگان است

اقتدار کنونی نظام اسلامی مرهون ایثارگری آزادگان است

سنندج - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: اقتدار و عظمت کنونی نظام اسلامی ایران مرهون رشادت و ایثارگری آزادگان و خانواده های معظم این عزیزان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با جمعی از آزادگان استان کردستان اظهار داشت: دلیل سرافرازی، استقلال و پیشرفت کشورمان استقامت و پایداری آزادگان، جانبازان و شهیدان این انقلاب به ویژه هشت سال دفاع مقدس است.

وی با بیان این امر که اعتقادات اسلامی و آموزه های قرآنی عامل اصلی پیروزی کشورمان در برابر کفر است، یادآور شد: در سایه رشادت ها و دلاوری های آزادگان و شهیدان معظم است که هم اکنون کشور جمهوری اسلامی ایران مقتدرانه قادر به ایستادگی در برابر ظلم و کفر است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان افزود: آزادگان کشورمان به هنگام اسارت هم چنان آزاده باقی ماندند و از اعتقادات خود در مقابل دشمن با جان و دل پاسداری کردند و این نشان از ایمان و استقامت مثال زدنی این عزیزان است و باید این مهم بیش از پیش در جامعه اطلاع رسانی شود.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی گفت: هم اکنون وظیفه ای خطیر همه ما محافظت از دستاوردهای این مردان خدا است که در راه پاسداری از میهن اسلامی جان، مال و روح خود را فدا کرده اند و انتظار می رود که اقشار مختلف مردم در این بخش احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند.

وی بیان کرد: با اطاعت از دستورات الهی و پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری باید هم چنان در خط آزادگان، شهدا و ایثارگران پایدار بمانیم و از دستاوردهای این عزیزان که برای دفاع از آن جان و مال خود را فدا کردند به خوبی دفاع کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان افزود: امسال 26 مرداد سالروز آزادگان مصادف شده است با ماه مبارک رمضان، ماهی که خداوند به بندگان لطف وافری دارد و به انسان ها فرصت رسیدن به آزادگی را می دهد.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی گفت: این ماه، ماه پر فیض نزول قرآن است که باعث پاکی روح از تمامی گناهان می شود و ما به عنوان مسلمان باید در این ماه از برکات آن بهره مند شویم.

در ابتدای این جلسه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان گزارشی از برنامه های انجام شده در حوزه حمایت از آزادگان را ارائه کرد.

کد مطلب 1386474

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