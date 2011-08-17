  1. استانها
  2. اردبیل
۲۶ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۲۳

ستوده خبر داد:

نمایشگاه قرآن در اردبیل برپا می شود

نمایشگاه قرآن در اردبیل برپا می شود

اردبیل - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی اردبیل از افتتاح نمایشگاه قرآن و علوم قرآنی از 29 مرداد ماه در محل نمایشگاهها بین المللی اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی ستوده بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اردبیل اظهار داشت: این نمایشگاه به مدت یک هفته و با بیش از 60 غرفه پذیرای علاقه مندان خواهد بود.

وی عنوان کرد: در این نمایشگاه 10 ناشر کتب قرآنی و معارف اسلامی، چندین مؤسسه تخصصی قرآن دستگاههای فرهنگی حضور فعال خواهند داشت.

ستوده ارائه عملکرد مکتوب دستگاه‌های فرهنگی در حوزه علوم قرآنی، ارتقای فرهنگ دینی و بهره‌گیری از معارف والای دینی و اسلامی را از جمله اهداف برگزاری نمایشگاه قرآن عنوان کرد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی اردبیل اردبیل از اجرای مسابقات و برنامه‌های مختلف قرآنی در حاشیه این نمایشگاه خبر داد و یادآور شد: این نمایشگاه فرصتی است تا مهجوریت و گرد و غبار غربت از چهره قرآن برداشته شود و بیشتر اهداف قرآنی پیاده شود.

ستوده با اشاره به اینکه ماه رمضان فرصتی برای ختم قرآن است اظهار داشت: این ماه فرصتی می شود برای افراد، که کلام الهی را بهتر در زندگی روزانه خود به کار ببندند.

وی دارالقرآن کریم تبلیغات اسلامی استان را به عنوان تنها مجموعه فعال رسمی در حوزه قرآن و نشر آن در استان معرفی کرد و افزود: دیگر مجموعه‌های زیر پوشش از جمله  اداره های ارشاد و اوقاف و مؤسسات قرآنی نیز همراه با این کانون به رسالت قرآنی و احکام اسلامی خود عمل می کنند.

کد مطلب 1386484

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها