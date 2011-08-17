نمایشگاه قرآن در اردبیل برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی ستوده بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اردبیل اظهار داشت: این نمایشگاه به مدت یک هفته و با بیش از 60 غرفه پذیرای علاقه مندان خواهد بود.

وی عنوان کرد: در این نمایشگاه 10 ناشر کتب قرآنی و معارف اسلامی، چندین مؤسسه تخصصی قرآن دستگاههای فرهنگی حضور فعال خواهند داشت.

ستوده ارائه عملکرد مکتوب دستگاه‌های فرهنگی در حوزه علوم قرآنی، ارتقای فرهنگ دینی و بهره‌گیری از معارف والای دینی و اسلامی را از جمله اهداف برگزاری نمایشگاه قرآن عنوان کرد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی اردبیل اردبیل از اجرای مسابقات و برنامه‌های مختلف قرآنی در حاشیه این نمایشگاه خبر داد و یادآور شد: این نمایشگاه فرصتی است تا مهجوریت و گرد و غبار غربت از چهره قرآن برداشته شود و بیشتر اهداف قرآنی پیاده شود.

ستوده با اشاره به اینکه ماه رمضان فرصتی برای ختم قرآن است اظهار داشت: این ماه فرصتی می شود برای افراد، که کلام الهی را بهتر در زندگی روزانه خود به کار ببندند.

وی دارالقرآن کریم تبلیغات اسلامی استان را به عنوان تنها مجموعه فعال رسمی در حوزه قرآن و نشر آن در استان معرفی کرد و افزود: دیگر مجموعه‌های زیر پوشش از جمله اداره های ارشاد و اوقاف و مؤسسات قرآنی نیز همراه با این کانون به رسالت قرآنی و احکام اسلامی خود عمل می کنند.