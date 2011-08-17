به گزارش خبرگزاری مهر، بهجت عباسی اظهار داشت: از این تعداد، استان همدان میزبان 15 نمایشگاه بوده است.

عباسی با اشاره به اینکه 21 نمایشگاه در سراسر ایران نیز شرایط را برای عرضه صنایع‌ دستی استان همدان فراهم کرده اند، ادامه داد: در سال جاری هنرمندان استان‌های کرمان، تهران، خوزستان، خراسان رضوی، یزد، کردستان و مرکزی با برپایی نمایشگاه هنرمندان همدان را یاری کرده‌اند.

وی عنوان کرد: معاونت صنایع‌دستی همدان نسبت به برگزاری نمایشگاه در استان‌های تهران، هرمزگان، مازندران و چهارمحال و بختیاری اقدام کرده است.

سرپرست معاونت صنایع‌ دستی استان همدان اضافه کرد: مرتضی و یحیی مینایی، ندا زارعیان، مصطفی گودرزی، سمیه و ساعده حوتی، سمیه ظاهری شعاع، علی احمری و ایرج گلزاری‌جمیل برخی از هنرمندان همدانی حاضر در نمایشگاه‌های صنایع‌دستی هستند.

عباسی یادآور شد: سفال نقش برجسته، نازک‌ کاری روی چوب، منبت مبلمان، چرم، چاپ باتیک و گلیم‌ بافی برخی از آثار به نمایش در آمده توسط هنرمندان این استان در نمایشگاه‌ها هستند.