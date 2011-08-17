امنیت پرستاران در بیمارستانها تامین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هاشمی تختی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی استان هرمزگان با اشاره به ضرورت آموزش به مردم در خصوص مسائل بهداشتی، عنوان کرد: متاسفانه در برخی موارد آموزشی بهداشتی ما خلاف دستورات اسلام عمل می کنیم و به زوجهای جوان در ابتدای زندگی توصیه می شود که از بارداری زودهنگام جلوگیری کنند و یا بیشتر از دو بار بچه دار نشوند که این امر خلاف دستورات اسلام است.

وی ادامه داد: در خصوص مسائل و مشکلات بهداشتی هرمزگان باید کمیته ای تحت عنوان کمیته بهداشتی با حضور دانشگاه علوم پزشکی و دستگاههای اجرایی مرتبط همچون نیروی انتظامی تشکیل شود تا کلیه مشکلات بهداشتی و درمانی در آن بررسی شود.

استاندار هرمزگان به ضرورت رعایت حقوق شهروندی به خصوص در بیمارستانها اشاره کرد و افزود: در بیمارستانها بسیاری از پرستاران بیش از ظرفیت خود زحمت می کشند و باید امنیت آنها در محیط بیمارستان تامین شود متاسفانه دیده می شود در برخی بیمارستانها همراهان بیمار با پرستار درگیر می شوند که ما نباید بگذاریم تا حق هیچ پرستار و پزشکی ضایع شود.

هاشمی بیان داشت: همچنین با نظارت بیشتر در بیمارستانها باید توجه داشته باشیم که حق هیچ بیماری نیز در بیمارستانها ضایع نشود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به احداث دو کشتارگاه جدید در هرمزگان، تصریح کرد: دو کشتارگاه قلعه قاضی و کشتارگاهی که توسط شهرداری بندرعباس ساخته شده به زودی افتتاح خواهند شد که با افتتاح این دو کشتارگاه بسیاری از مشکلات بهداشتی مربوط به کشتارگاهها در هرمزگان برطرف خواهد شد.

استاندار هرمزگان اضافه کرد: کشتارگاهها اماکن بسیار مهمی هستند که کل استان را تغذیه می کنند و باید با تشکیل ستادی مسائل بهداشتی کشتارگاهها همواره بررسی شود.