هفته فرهنگی همدان در فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فروتن در جلسه مشترک اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان با کمیسیون فرهنگی شورای شهر همدان گفت: برنامه ریزی ها برای اجرای مناسب برنامه صورت گرفته است.

فروتن افزود: این برنامه با هدف آشنایی و معرفی مردم با استان همدان در زمینه های فرهنگ، هنر، گردشگری و صنایع دستی برگزار می شود.

وی افزود: اجرای تئاتر، موسیقی، نمایش خیابانی، نمایش صحنه ای و تجلیل از هنرمندان همدانی مقیم تهران از مهمترین برنامه های هفته فرهنگی استان همدان است.

معاون فرهنگی و هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با اشاره به اینکه این برنامه با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان برگزار می شود، گفت: این برنامه مشارکت شورای شهر و دیگر دستگاه های اجرایی را می طلبد.

وی با اشاره به روند اجرایی برنامه های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آمادگی ایجاد کتابخانه، قرائت خانه سیار و اهدا کتاب را دارد.