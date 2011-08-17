توطئه های داخلی و خارجی برای به شکست کشاندن انقلاب تونس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه میدل ایست آنلاین، احزاب کنگره برای جمهوری، جنبش وحدت مردمی، حزب اصلاح و توسعه و جنبش نهضت اسلامی با صدور بیانیه مشترک درباره خطرات علیه انقلاب تونس هشدار دادند.

در این بیانیه آمده است : کشور در مرحله حساسی قرار گرفته است و توطئه های داخلی و خارجی علیه انقلاب مردمی تونس با هدف نابودی آن در جریان است.

بیانیه فوق با انتقاد از عملکرد دولت "الباجی السبسی" بیان کرد: نظام دموکراتیک باید شکل گیرد که مردم و عدالت اجتماعی را دغدغه خود قرار دهد، دستگاه قضایی باید مستقل و نظارت ویژه ای بر قوه مجریه اعمال شود.

در این بیانیه ذکر شده است : شواهد حاکی است که تظاهرات مسالمت آمیز به شدت سرکوب و در محاکمه مفسدان تعلل می شود. احزاب زیادی به وجود آمده اند که در واقع شعبه های حزب حاکم سابق هستند و دولت نیز مسئولان سابق را در مناصب دولتی به خدمت می گیرد.

احزاب چهارگانه همچنین خواستار برگزاری همه پرسی درباره نوع حکومت آینده این کشور شدند و آن را ضامن ثبات آینده مردم تونس دانستند.