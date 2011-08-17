بهداشت در کشتارگاه بندرعباس مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اسدی ملک بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی استان هرمزگان با اشاره به سقط غیر قانونی جنین در برخی مطبهای پزشکی بندرعباس، اظهار داشت: متاسفانه در برخی مطبهای بندرعباس سقط جنین غیرقانونی انجام می شوند که این کار قتل محسوب می شود و دانشگاه علوم پزشکی باید در این خصوص نظارت بیشتری را روی مطبها انجام دهد و متخلفان را به مراجع قضایی معرفی کند.

وی در خصوص افزایش مالاریا گفت: باید ورودی و خروجی های استان هرمزگان بیشتر کنترل شود تا اتباع بیگانه غیر مجاز نتوانند به راحتی وارد استان شده و بیماری مالاریا را گسترش دهند همچنین باید افراد شناسایی شده هرچه سریعتر از کشور اخراج شوند.

دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس در بخش دیگری از سخنان خود به برخورد همراهان بیمار با پرسنل بیمارستانها اشاره کرد و افزود: دانشگاه علوم پزشکی باید تمامی این موارد را به خود بنده اعلام کند تا هرچه سریعتر با افراد متخلف و برخورد کنندگان با پرسنل بیمارستان برخورد قاطع صورت گیرد.

اسدی در ادامه با اشاره به وضعیت اسف بار کشتارگاه بندرعباس، عنوان کرد: این کشتارگاه با این وضعیت با جان مردم بازی می کند و به هیچ وجه مسائل بهداشتی در آن رعایت نمی شود، بنده چند بار دستور پلمپ آن را صادر کرده ام اما متاسفانه به علت نبود کشتارگاه دیگری در بندرعباس مجبور به استفاده از همین کشتارگاه هستیم.

وی ادامه داد: در کشتارگاه و بازار ماهی فروشان افراد معتادی که کارت سلامت ندارند کار می کنند و به هیچ وجه نمی توان به سلامت این گوشتها و ماهی ها اطمینان داشت همچنین برخی از قصابی های بندرعباس نیز دام خود را در منزل و به شیوه های کاملا غیر بهداشتی کشتار می کنند که باید با آنها برخورد شود.

دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس با اشاره به نبود دامپزشک در کشتارگاه بندرعباس، بیان داشت: در هنگام کشتار حتی یک دامپزشک در کشتارگاه حضور ندارد و ذبح دام در آن کشتارگاه به صورتی کاملا غیر شرعی و غیر عاطفی صورت می گیرد.