شهرداری های اردبیل با کمبود اعتبار مواجه اند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس قلی زاده بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی مشکلات شهرداری ها اظهار داشت: بسیاری از مشکلات شهرداری ها از قوانین وضع شده قبلی نشات می گیرد و اگر این قانون بازنگری شود بسیاری از مشکلات شهرداری ها برطرف می شود.

وی با اشاره به مدیریت صحیح شهری عنوان کرد: در حال حاضر در سطح کشور مهندسی ارزش مطرح است که می توان با مشاوره صحیح و دقیق پروژه های شهرداری را با کمترین هزینه و با بهترین کیفیت انجام داد.

مدیر کل امور شهری استانداری اردبیل از مشارکت شهرداری های استان در طرح اوراق مشارکت خبر داد.

قلی زاده افزود: یکی از راهکارهای اساسی رفع مشکلات شهرداری ها استفاده از این طرح است و با این شیوه می توان طرح های نیمه تمام شهری را به اتمام رساند.

وی همچنین خواستار مشارکت مردمی در اجرای طرح های عمران شهری و حل بخشی از مشکلات شهرداری ها شد.