صادرات اردبیل 31 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بیک زاده، بعد از ظهر چهارشنبه در چهارمین جلسه کارگروه صادرات غیر نفتی استان اظهارداشت: با توجه به اهداف سند راهبرد ملی صادرات کشور صاردات استان امسال بیش از اهداف پیش بینی شده افزایش یافت.

وی با بیان اینکه متوسط تعداد اقلام صادراتی از گمرکات استان از 20 قلم کالا به حدود 40 قلم کالا در چهار ماهه سال جاری رسیده است افزود: این نشان دهنده تنوع کالاهای صادراتی استان است.

سرپرست سازمان بازرگانی استان اردبیل یاد آور شد: کاهش وزن کالاهای وارداتی به استان در طول این مدت نسبت به مدت مشابه 23 درصد کاهش یافته است.

واردات از گمرکات اردبیل کاهش یافت

بیک زاده افزود: در سال گذشته واردات کالاهایی از جمله مصنوعات آهن و فولاد بیشتر بود در حالی که در چهار ماهه سالجاری واردات مصنوعات آهن و فولاد به استان کمتر شده و در نتیجه عاملی برای کاهش کل واردات از استان شده است.

وی لغو عوارض صادرات سیب زمینی از اردیبهشت سال جاری، افزایش 93 درصدی صادرات مصنوعات پلاستیکی و صادرات گوجه فرنگی برای اولین بار را از عوامل افزایش میزان صادرات از گمرکات استان اردبیل عنوان کرد.

بیک زاده از برگزاری نمایشگاه بازرگانی در جمهوری آذربایجان در اواخر مهر ماه خبر داد و یادآور شد: در سه ماهه سوم نیز هیات تجاری به کشور روسیه با هدف توسعه صادرات اعزام می شود

در ادامه این جلسه هر یک از اعضاء کارگروه بازرگانی در خصوص سطح زیر کشت و مصرف سرانه سیب زمینی استان، ظرفیت انبارهای مکانیزه، نیمه مکانیزه و سنتی، متولی خرید تضمینی سیب زمینی، پرداخت تسهیلات به تجار از طریق بانک توسعه صادرات استان را مرود بررسی قرار دادند.