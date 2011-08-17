به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه با رویکردی کاملاً تحقیقی و مستند در 20 قسمت 45 دقیقه‌ای زندگی، آراء و اندیشه‌ها و آثار 15 تن از مشاهیر دینی و فلسفی ایران اسلامی که در سده‌های اخیر زندگی پرباری داشته‌اند، به تصویر درآورده تا الگویی برای نسل جوان فرهیخته شود.



براساس این گزارش، ساختار برنامه مستند محض و در قسمت‌هایی بازسازی تاریخی (نمایشی) از زندگی پر بار این مشاهیر خواهد بود که در برنامه این هفته در دو قمست به زندگی نامه، نحوه تحصیل، تدریس و آثار این اندیشمند بزرگ پرداخته می‌شود.

بنابراین گزارش، سیدبحرالعلوم، ملا احمد زاقی، ملا عباس تربتی، سیدحیدر آملی، شیخ میرزای قمی، آیت‌الله سیدابوالقاسم دهکردی، آیت‌الله بهاءالدینی، میرزا علی مدرس زنوزی، ابوالحسن جلوه، میرزا ابوالحسن شعرانی، شیخ محمد تقی آملی، فاضل تونی ، حکیم محمدرضا قمشه‌ای صبا، سیدکاظم عصار، استاد جلال همایی، مشاهیری هستند که در این مستند به زندگی و آثار آنها پرداخته خواهد شد.



مجموعه مستند "مردان خدا" به تهیه کنندگی علیرضا حسینی و کارگردانی بیژن شکرریز در گروه فرهنگ و اندیشه دینی شبکه چهار سیما تولید خواهد شد و روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت 22:15 روی آنتن خواهد رفت.



سازندگان و دست اندرکاران این برنامه عبارتند از: طراح و کارگردان: بیژن شکرریز، تهیه کننده: علیرضا حسینی، محققین: دکتر شهین اعوانی، عباس طارمی، مدیر برنامه: مکرمه آقایی، مدیر تصویربرداری: بابک بذرافشان، مدیر صدابرداری: محمدرضا حسینی، مدیر تولید و برنامه ریزی: مرضیه قریشی، دستیار اول کارگردان : مریم ویس مرادی، طراح چهره پردازی: محسن ملکی، طراح صحنه و لباس: فریبرز قربان‌زاده، عکاس و تصویر بردار پشت صحنه: رضا پایداری، طراح و سازنده تیتراژ: شهرام شیرازیان، مدیر تدارکات و هماهنگی و تولید: اکبر آقا محمدی، دستیار دوم کارگردان : رسول کیا پاشا.