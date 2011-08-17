همکاری شرکتهای بیمه برای کاهش تعداد زندانیان جرایم غیر عمد کرمان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ولی نیا در جلسه هیئت مدیره ستاد دیه استان کرمان ضمن تقدیر از ستاد دیه استان کرمان گفت: عملکرد این ستاد در سطح کشور وضعیت بسیار خوبی دارد.

وی با اشاره به اقدامات خوب ستاد دیه در استان گفت: اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل ستاد دیه استان کرمان افرادی فعال، دلسوز و پیگیر هستند تا بتوانند خدمات مناسبی را به زندانیان جرایم غیرعمد زندانها ارایه کنند.

ولی نیا اظهار داشت: اداره کل زندانها همکار و همراه ستاد دیه در امور مختلفی از جمله فرهنگسازی برای کاهش وقوع جرایم غیرعمد و سایر حوزه های فعالیتی این ستاد است.

وی ضمن تقدیر از فعالیت مددکاران زندانها در راستای جلب رضایت شکات و کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، تصریح کرد: تعدادی از نیروهای شاغل در اداره کل زندانها به عنوان نماینده ستاد دیه استان فعالیت می کنند و با فعالیت این افراد حرکت های خوبی در راستای کمک به تعداد قابل توجهی از زندانیان جرایم غیرعمد انجام شده است.

ولی نیا بر همکاری هر چه بیشتر شرکت های بیمه به منظور کاهش تعداد زندانیان جرایم غیرعمد تاکید کرد.

مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان کرمان بر تأکید بر برگزاری باشکوه جشن های گلریزان در شهرستان های دارای زندان، مشارکت مردم و خیرین را در آزادی زندانیان جرائم غیر عمد یک نیاز و کار خداپسندانه توصیف کرد.