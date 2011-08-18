از دلهره کودک معلول تا افسوس او/ ژاپنیها پیشتاز مناسب سازی!

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش فیلمی از امکانات کشور ژاپن در ارتباط با مناسب سازی و تجهیزات در اختیار معلولان این کشور پخش شد که با واکنشهایی همراه بود.

در انتهای همایش که به پرسش و پاسخ حاضرین اختصاص داشت، محمد پاشایی رئیس انجمن "نعناع حمایت کننده معلولان ایران"، که برگزاری مراسم را به عهده داشت، در جواب کودک معلولی که با زبان شیرین کودکی از دلهره اش هنگام عبور از خیابان درشهرهای ایران گفت، اظهار داشت: ما باید فرهنگ سازی را از خودمان شروع کنیم؛ وقتی همه افراد در همه خانوادهها قوانین راهنمایی رانندگی را رعایت کنند و به آن احترام بگذارند دیگر کسی هنگام عبور از خیابان نگران نخواهد بود.

وی افزود: ما حتما نگرانی شما را با مسئولان مطرح می کنیم.

همان کودک دوباره پرسید: "برای اینکه ما هم امکاناتی را که شما در ژاپن برای افراد معلول دارید داشته باشیم چکار باید بکنیم؟"

پاشایی گفت: 20 سال پیش هم در ژاپن این امکانات نبود؛ اما معلولان آنجا آنقدر پیگیری و در خواستشان را مطرح کردند که مسئولان ژاپنی چاره ای نداشتند جز اینکه فضای شهری را برای استفاده عموم شهروندان مناسب سازی کنند؛ اکنون مناسب سازی در ژاپن یک قانون است.

دختر جوانی که نشسته روی ویلچر در همایش حضور داشت با تاکید بر اینکه ویلچر وسیله بد و عجیب و غریبی نیست، تصریح کرد: ویلچر فقط یک وسیله کمکی است؛ از مردم می خواهم که دیدشان را نسبت به کسانی که از این وسیله استفاده می کنند تغییر دهند و کمی صبورانه تر برخورد کنند.

پاشایی در بخشی ازسخنانش با ابراز امیدواری به افزایش تعداد بنیادهای غیردولتی و خیرخواهانه در این حوزه گفت: البته امیدواریم از آنطرف تعداد افرادی که دچار چنین صدماتی می شوند هر روز کاهش یابد.

رئیس انجمن نعناع با اشاره به ویلچری که خود نیز روی آن نشسته بود گفت: ما در ژاپن راحت زندگی می کنیم؛ دوست دارم با گسترش این کمکها، آموزشها و قانونی شدن مناسب سازی در ایران هموطنانم نیز راحت زندگی کنند و دیگر کسی را نشسته بر ویلچر نبینم؛ گرچه خود نشسته ام.

افسوس می خوریم

از یکی ازمعلولان در ارتباط با کیفیت همایش پرسیده شده که پاسخ داد: این همایش عالی بود؛ ولی متاسفانه از نظر مناسب سازی، کادر پزشکی و تجهیزات در ایران خیلی جای کار داریم و مشاهده امکانات و تسهیلات ژاپنی ها با کشور خودمان جز افسوس نصیبمان نکرد.

در پایان مراسم ، پاشایی با قدردانی از حضور پرشور حاضران گفت: جلوی این ژاپنی ها روسپیدمان کردید.