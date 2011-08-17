  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۶ مرداد ۱۳۹۰، ۲۲:۲۵

گزارش خبرنگار مهر از چین/

برنامه رقابت ورزشکاران دانشجوی ایران در روز پنجشنبه اعلام شد

برنامه رقابت ورزشکاران دانشجوی ایران در روز پنجشنبه اعلام شد

ورزشکاران دانشجوی ایران رقابتهای خود در بیست و ششمین دوره یونیورسیاد جهانی را از صبح روز پنجشنبه پیگیری می کنند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شنژن چین، بیست و ششمین دوره رقابتهای جهانی دانشجویان روز پنجشنبه در رشته های مختلف پیگیری خواهد شد که ورزشکاران دانشجوی ایران امیدوارند بتوانند رکورد بی مدالی را بشکنند و نخستین مدال ها را برای کاروان کشورمان به ارمغان بیاورند. رقابت ورزشکاران ایران در رشته های مختلف به شرح زیر است:

* رقابتهای تکواندو در بخش پومسه مردان و زنان
* مرحله مقدماتی و فینال رقابتهای تیراندازی
* رقابتهای مقدماتی دوومیدانی
* دیدار رده بندی رقابتهای تیروکمان در بخش میکس بین ایران و ایتالیا
* محسن ربانی در پرش با نیزه، کیوان قنبرزاده در فینال پرش ارتفاع، رضا قاسمی و مریم طوسی در 200 متر سرع دوومیدانی
* ادامه رقابت تیم ملی گلف بانوان ایران
* ادامه رقابتهای وزنه برداری با رقابت جواد نادری و بهنام میرزایی در 105 کیلوگرم و دسته بالای 105 کیلوگرم
* دیدار تیم دانشجویان ایران و ترکیه برای رسیده به جایگاه نهم تا شانزدهم
* رقابتهای دوچرخه سواری در بخش کایرین

بیست و ششمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان  با حضور بیش از 13 هزار ورزشکار از 152 کشور جهان از 21 مرداد تا اول شهریورماه در شنژن چین برگزار می‌شود.

کد مطلب 1386544

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها