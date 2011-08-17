برنامه رقابت ورزشکاران دانشجوی ایران در روز پنجشنبه اعلام شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شنژن چین، بیست و ششمین دوره رقابتهای جهانی دانشجویان روز پنجشنبه در رشته های مختلف پیگیری خواهد شد که ورزشکاران دانشجوی ایران امیدوارند بتوانند رکورد بی مدالی را بشکنند و نخستین مدال ها را برای کاروان کشورمان به ارمغان بیاورند. رقابت ورزشکاران ایران در رشته های مختلف به شرح زیر است:

* رقابتهای تکواندو در بخش پومسه مردان و زنان

* مرحله مقدماتی و فینال رقابتهای تیراندازی

* رقابتهای مقدماتی دوومیدانی

* دیدار رده بندی رقابتهای تیروکمان در بخش میکس بین ایران و ایتالیا

* محسن ربانی در پرش با نیزه، کیوان قنبرزاده در فینال پرش ارتفاع، رضا قاسمی و مریم طوسی در 200 متر سرع دوومیدانی

* ادامه رقابت تیم ملی گلف بانوان ایران

* ادامه رقابتهای وزنه برداری با رقابت جواد نادری و بهنام میرزایی در 105 کیلوگرم و دسته بالای 105 کیلوگرم

* دیدار تیم دانشجویان ایران و ترکیه برای رسیده به جایگاه نهم تا شانزدهم

* رقابتهای دوچرخه سواری در بخش کایرین

بیست و ششمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان با حضور بیش از 13 هزار ورزشکار از 152 کشور جهان از 21 مرداد تا اول شهریورماه در شنژن چین برگزار می‌شود.