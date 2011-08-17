برنامه رقابت ورزشکاران دانشجوی ایران در روز پنجشنبه اعلام شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شنژن چین، بیست و ششمین دوره رقابتهای جهانی دانشجویان روز پنجشنبه در رشته های مختلف پیگیری خواهد شد که ورزشکاران دانشجوی ایران امیدوارند بتوانند رکورد بی مدالی را بشکنند و نخستین مدال ها را برای کاروان کشورمان به ارمغان بیاورند. رقابت ورزشکاران ایران در رشته های مختلف به شرح زیر است:
* رقابتهای تکواندو در بخش پومسه مردان و زنان
* مرحله مقدماتی و فینال رقابتهای تیراندازی
* رقابتهای مقدماتی دوومیدانی
* دیدار رده بندی رقابتهای تیروکمان در بخش میکس بین ایران و ایتالیا
* محسن ربانی در پرش با نیزه، کیوان قنبرزاده در فینال پرش ارتفاع، رضا قاسمی و مریم طوسی در 200 متر سرع دوومیدانی
* ادامه رقابت تیم ملی گلف بانوان ایران
* ادامه رقابتهای وزنه برداری با رقابت جواد نادری و بهنام میرزایی در 105 کیلوگرم و دسته بالای 105 کیلوگرم
* دیدار تیم دانشجویان ایران و ترکیه برای رسیده به جایگاه نهم تا شانزدهم
* رقابتهای دوچرخه سواری در بخش کایرین
بیست و ششمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان با حضور بیش از 13 هزار ورزشکار از 152 کشور جهان از 21 مرداد تا اول شهریورماه در شنژن چین برگزار میشود.
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