استفاده از سموم کلره در شالیزارها/ مشاهده سموم در شیر و موی زنان شمالی

ماندانا برقی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره افزود: با وجود ممنوعیت استعمال سموم کلره در شالیزارها و باغات، تحقیقات صورت گرفته روی مو و شیر زنان نواحی شمال کشور حضور این سموم را در بافت‌های مذکور نشان می‌دهد.

به گفته وی، سیستم عصبی جنین مادرانی که محصولات حاوی این سموم را مصرف می‌کنند مختل می شود و اثراتی همچون پایین آمدن ضریب هوشی، کمبود وزن و مشکلات مربوط به تیروئید در نوزادان این مادران پدید می آید.

برقی به تحقیقی که بر روی شیر و موی 50 نفر از مادران مناطق شمال کشور به صورت تصادفی انجام شده است، اشاره کرد و گفت: در بافت‌های مذکور آثار وجود این سموم با وجود قانون منع استفاده از آنها مشاهده شد.

وی بر نظارت جدی ادارات محیط زیست و جهاد کشاورزی بر منع استفاده این سموم در شالیزارها و باغات در استانهای شمالی تأکید کرد و افزود: به این ترتیب باید از بروز چنین اثرات جبران‌ناپذیری جلوگیری شود.

سموم آفت کش مصرفی در شالیزارها و باغات عبارت از سموم کلره یا فسفره‌اند که از سال 1972 استفاده از سموم کلره مانند ددت در بسیاری از کشورهای دنیا ممنوع شد.

