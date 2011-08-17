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۲۶ مرداد ۱۳۹۰، ۲۲:۵۱

هفته چهارم لیگ برتر فوتبال/

پیروزی داماش برابر تراکتورسازی در پایان نیمه اول/ چهار بازی مساوی شد

پیروزی داماش برابر تراکتورسازی در پایان نیمه اول/ چهار بازی مساوی شد

نیمه اول دیدار تیم های فوتبال داماش گیلان و تراکتورسازی تبریز با شکست شاگردان امیرقلعه نویی همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از هفته چهارم یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر از ساعت 22 چهارشنبه با برگزاری پنج دیدار آغاز شد که در پایان نیمه اول نتایج زیر بدست آمد:

* داماش گیلان 2 - تراکتورسازی تبریز یک
گل ها: جهانگیر عسگری(1) و محمد آبشک(32) برای داماش، محسن حسینی(19) برای تراکتورسازی

* ذوب آهن اصفهان صفر - فولاد خوزستان صفر

* صبای قم صفر - سایپا البرز صفر

* شهرداری تبریز صفر - سپاهان اصفهان صفر

* نفت تهران 1 - راه آهن شهرری 1
گل ها: سیدایمان موسوی (35) برای نفت، علیرضا عباسفرد(32) برای راه آهن

کد مطلب 1386547

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