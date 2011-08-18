حوادث 11 سپتامبر و رقم خوردن یک دهه ویرانگر برای آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "تاگس انسایگر" در تحلیلی حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001 را نقطه عطفی در آمریکا ارزیابی کرد و در بخشی از این مطلب نوشت : آمریکا پس از وقوع این حادثه در مسیر نادرستی قرار گرفت که به قیمت از دست رفتن بسیاری از ایده آلهایش تمام شد که از زمان تشکیل این کشور آنها را کسب کرده بود و آمریکا را در چشم جهانیان متمایز و ویژه نشان می داد. این حادثه به آمریکاییها حق و شجاعت این کار را داد که در جنگهای ناپایانی وارد شوند.

این روزنامه در ادامه نوشت : به این ترتیب حادثه 11 سپتامبر شروع یک راه اشتباه و شوم برای آمریکا بود. در جلو، "جرج بوش" به عنوان رئیس جمهوری جنگ قرار داشت و "مبارزه با تروریسم" بهانه و علامت این جنگ طلب بود. با تاسیس زندان گوانتانامو و نقض حقوق شهروندی، اعتبار آمریکا مبنی بر اینکه یک فانوس دریایی است که راه را برای همه تعیین می کند از بین رفت.

تاگس انسایگر در بخش دیگری از این مطلب نوشت : در هر صورت ایالات متحده آمریکا قطب نمای اخلاقی خود را در جریان به زعم خود مبارزه با تروریسم از دست داد و گرفتار تب جنگ شده و به حاشیه رانده شد.

به این ترتیب راه برای رفاه و پیشرفت (آنگونه که آمریکا ارزیابی می کرد) از راه بغداد و کابل عاید آمریکا نشد.

تاگس انسایگر همچنین تصریح کرد لشکرکشی آمریکا علیه القاعده و طالبان که توسط رئیس جمهوری در تلویزیون اعلام شد این طور توجیه و ضروری خوانده شد که می تواند از بدبختی های دیگر جلوگیری کند.

این روزنامه سوئیسی در بخش دیگری از این مطلب نوشت : رئیس جمهوری جنگ یعنی جرج بوش که خود را در نقشش با شکوه و مقتدر احساس می کرد و همواره خود را جسور و شجاع نشان می داد در سال 2004 بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری برنده شد.

البته تب جنگ عراق که مردم آمریکا و مطبوعات این کشور را گرفته بود پس از بر ملا شدن بنای دروغی که رئیس جمهور و هم حزبی هایش ساخته بودند سرد شد.

نویسنده در ادامه به عواقب این جنگهای طولانی برای آمریکا اشاره کرد و نوشت : حقیقت بسیار تلخ بود. فقرای آمریکا قربانی شدند، هرج و مرج در کشور حاکم شد و وضعیتی مشابه آنچه در کشورهای جهان سومی وجود داشت در آمریکا پدیدار شد. ثروتمندان این کشور ثروتمند تر شدند و با وجود هزینه های بالای جنگ مالیات کمتری پرداخت می کردند و یک اقتصاد متزلزل و شکننده عاید آمریکا شد.

این روزنامه سوئیسی همچنین تصریح کرد: دیگر از آن اتحاد و همبستگی که در ماههای بعد از حادثه 11 سپتامبر در آمریکا وجود داشت خبری نیست. بلکه برعکس واشنگتن کاملا از هم گسیخته است. این شکافها نه تنها از زمان حادثه 11 سپتامبر کمتر نشده است، بلکه از نظر اقتصادی، فرهنگی و تحصیلاتی بیشتر هم شده است.

در این میان برای مردم آمریکا آشکار شده است که هزینه های این جنگهای ناپایان دیگر قابل پرداخت نیست. آنها با عصبانیت این پرسش را مطرح می کنند که آیا می شود زیر ساخت ها در قندهار و موصل را با پولهای مالیاتی ما بازسازی کرد در حالی که در کشور ما مشکلات اقتصادی فراوانی وجود دارد؟ چگونه ما در افغانستان مدرسه می سازیم در حالی که در خانه هزاران دانش آموز داریم که ترک تحصیل کرده اند.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب با تاکید بر اینکه اسامه بن لادن یک دهه ویرانگر و تلف شده را برای آمریکا رقم زد نوشت : شکست شوروی با مداخله در افغانستان رقم نخورد، اما این جنگ روند فروپاشی شوروی را تسریع کرد. مشابه این ممکن است برای آمریکا اتفاق بیفتد و به ویژه صعود چین و هند و دیگر کشورهای در حال توسعه وزنه های قدرت در دنیا را جابجا کرده است.

