دشتهای گلستان، پناهگاه پرندگان شکاری

به گزارش خبرنگار مهر، دشتهای بسیار وسیع در شمال استان گلستان که از شرقی ترین بخش استان در شهرستان مراوه تپه تا مرز غربی استان در بندرگز را در بر می گیرد.

با شروع مهاجرت پرندگان شکاری به منطقه در طول فصول تابستان و پاییز افرادسودجو وفرصت طلب از استانهای جنوبی کشور برای صید، خرید، انتقال وفروش پرندگان شکاری نظیر بالابان (چرخ)، شاهین ،بحری و... به استان عزیمت کرده و با تطمیع، اغفال واستخدام افرادبومی منطقه به اهداف خود دست می یابند.



این درحالیست که امروزه نقش پرندگان شکاری از نظر اکولوژیک در طبیعت بسیار مهم بوده و در راس هرم غذایی قرار دارند.

این پرندگان کنترل کننده بسیاری از جوندگان و خزندگان نظیر موشها و مارها هستند، لذا حفظ بقای بوم سازگانهای طبیعی بسیار مدیون پرندگان شکاری است و چنانچه اقدام به صید و زنده گیری پرنده شود با توجه به حساسیت این گونه پرندگان از چرخه طبیعی طبیعت خارج می شوند.

دشتهای شمال شهرستانهای مراوه تپه، کلاله ، گنبد، آق قلا و بندر ترکمن به دلیل وجود تپه ماهورهایی که برای لانه گزینی و تحم گذاری و جوجه آوری پرندگان شکاری مناسب هستند.

مناطق دشتی استان نظیر نواحی کرند، هوتن، آی تمر، صوفیکم، گمیشان، دشت سربازگمنام، نفتیجه، سقرتپه، نواحی دیوارتاریخی گرگان و غیره مورد توجه صیادان و قاچاقچیان بازهای شکاری است.

کارشناس محیط زیست گلستان در این زمینه گفت: در همین راستا ماموران گارد اجرائی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان با کاربرد اصول حفاظتی و بررسی راههای ورودی به مناطق و برقراری گشتهای سیار امکان حفظ و حراست از این گونه را در استان فراهم می آورند.

احمد دباغیان افزود لذا حفاظت از این گونه های با ارزش با توجه به حضور صیادان متخلف از مناطق جنوبی و همچنین کشورهای عربی در این مناطق که اقدام به صید این پرندگان نادر و فروش آن به کشورهای حاشیه خلیج فارس می کنند تا در قوش بازی مورد استفاده قرار گیرد که با این کار نسل این پرنده حمایت شده را تهدید می کنند.

ایجاد کوخت برای شکار

وی اظهار داشت: در حال حاضر متخلفان روشهای مختلفی را برای صید پرندگان شکاری در منطقه بکار می گیرند از جمله این روشها، ایجاد واحداث کوخت است.



دباغیان گفت: در این روش با استتار کامل در منطقه دشتی کوخت ( کوخه ) در عمق زمین تعبیه و سه رشته تورپهن می شود و با طعمه قراردادن پرندگانی نظیر کبوتر، قمری، دلیجه، قرقی و... اقدام به جلب پرندگان شکاری نظیر بالابان و بحری کرده و درنهایت پرنده گرفتار در تور را صید می کنند.



وی عنوان کرد: در این میان، پرندگان شکاری دیگری نظیر عقابها و سارگپه ها نیز جذب دام شده و در آن قرار می گیرند، اما به واسطه کمتر ارزش داشتن این پرندگان برای صیادان و قاچاقچیان اقدام به امحاء پرندگان موصوف می کنند.



صید به روش سیار

کارشناس محیط زیست گلستان، صید به روش سیار را از دیگر روشها برشمرد و گفت: در این روش صیاد با یک موتورسیکلت سریع (عموما چوپاو ایژ) و یک عدد پرنده به عنوان تله مانند کبوتر یا قمری وبا شبجه ( وسیله ایی است که با سیم نازک به اندازه یک نعلبکی که اطراف آن را با نخ پنبه ایی بافته و به وسیله یک نخ نامرئی به پرنده اتصال می دهند ) که صیاد این پرنده را رها کرده و پرنده شکاری به محض دیدن پرنده طعمه به آن حمله ور شده و با فرو کردن پنجه هایش در بدنه طعمه آن را شکار می کند.

احمد دباغیان افزود: در این موقع پنجه های تیز پرنده شکاری در حلقه های نخی نامرئی قرار گرفته و در واقع پرنده به دام می افتد و صیاد با پائین کشیدن پرنده شکاری اقدام به زنده گیری آن می کند.

دامگذاری

وی از دامگذاری به عنوان دیگر روش برای صید پرندگان شکاری نام برد و گفت: در این روش صیاد ابتدا لانه و محل استراحت پرنده شکاری را که عمدتا در مناطق مرتفع است شناسایی می کند و با استفاده از فضولات و سایر علائم سپس اقدام به تله گذاری با یک یا چند عدد شبچه در اطراف لانه پرنده می کند.

وی یادآورشد: دام به صورت کامل استتارشده و همچنین توسط وزنه های سنگین در جای خود محکم می شود پرنده شکاری به محض وارد شدن به محل استراحت یا لانه خود در دام گیر می کند و چنانچه اقدام به پرواز کند وزنه ها مانع از حرکت پرنده می شود و صیاد به راحتی می تواند آن را زنده گیری کند.

زنده گیری جوجه های پرندگان

دباغیان، زنده گیری جوجه های پرندگان شکاری را از دیگر روشها برشمرد و اظهار داشت: معمولا در اردیبهشت و خرداد ماه پرندگان شکاری اقدام به لانه گزینی، تخم گذاری و جوجه آوری می کند و صیادان بومی معمولا محل لانه و جوجه آوری این پرندگان را شناسایی کرده و به محض جوجه آوری پرندگان شکاری نسبت به جمع آوری جوجه ها اقدام می کند.

کارشناس محیط زیست گلستان افزود: پس از نگهداری چهار الی پنج ماه جوجه ها آنها را در اوایل پائیز به دلالان و قاچاقچیان بازهای شکاری می فروشند .