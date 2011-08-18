به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله العظمی ناصر مکارم شیرازی بعدازظهر چهارشنبه در جمع نمازگزاران حرم مطهر حضرت معصومه(س) با بیان اینکه قرآن کریم به راحتی به دست نیامده است، خطاب به نمازگزاران گفت: دین اسلام و قرآنی که امروز در اختیار شماست و شما در امنیت و آسایش آیات آن را تلاوت میکنید ارزان به دست نیامده، چقدر پیغمبر اسلام زحمت کشیدند، چقدر خونهای پاکی برای آن ریخته شد، چقدر شهدای بزرگواری همچون امیرالمومنین(ع) برای آن به شهادت رسیدند.
وی ادامه داد: آنهایی که خیال میکنند با تبلیغات دروغین و یک مشت ورق پارهها میتوانند این اعتقادات را از ما بگیرند در اشتباه هستند، کور خواندند.
این مرجع تقلید تاکید کرد: ما تا آخرین قطره خونمان برای حفظ این آئین و مخصوصا مکتب اهل بیت ایستادهایم.
استاد برجسته حوزه علمیه افزود: پناه بر خدا از روزی که شیاطین وارد شوند و جوانان را از راه به در کنند. همان طوری که ویژهنامههای برخی روزنامهها که در روزهای گذشته عرض کردم نوعی سوق به بیبند و باری دادن است.
جوانان را از خطر دشمنان حفظ کنید
آیتالله مکارم شیرازی با بیان اینکه اولین گروه از ایمان آورندگان به پیامبران را جوانان تشکیل میدادند، اظهار داشت: در دوران شکلگیری انقلاب اسلامی هم جوانان در خط اول بودند و الان هم برای حفظ انقلاب، جوانان بسیجی که خالص و مخلص و آماده دفاع از تهاجمهای دشمنان هستند در خط مقدم هستند.
وی ادامه داد: مجموعهای از جوانان خالص در کشور هستند که اینها حامیان انقلاب و مبارزان در مقابل دشمنان هستند و باید قدر آنها را بدانیم.
وی از توطئههای دشمنان برای ضربهزدن به اعتقادات جوانان هشدار داد و تصریح کرد: دشمن میخواهد جوانان را از ما بگیرد و در این زمینه دو برنامه دارد که یکی متزلزلکردن اعتقادات جوانان از طریق ماهوارهها و سایتها و شبههافکنی است.
آیتالله مکارم شیرازی دومین کار دشمنان برای ضربهزدن به اعتقادات جوانان را گسترش مفاسد اخلاقی در بین آنها دانست و گفت: باید سعی کنیم جوانان را در مقابل وسوسههای شیطان صفتان بیمه کنیم.
این مرجع تقلید با ابراز خرسندی از برگزاری مراسمهای تلاوت قرآن به صورت دستهجمعی در شهرهای مختلف کشور اظهار داشت: برخی از این جلسات توسط جوانان کم سن و سال اداره میشود و من دقت کردم که حتی یک غلط در شیوه قرائت آنها وجود نداشت.
استاد برجسته حوزه علمیه گفت: این جوانان استعداد دارند و باید جذب مجالس و برنامههای دینی شوند. تا این جوانان هستند انقلاب اسلامی بیمه است.
دلایل دوری ثروتمندان از پیامبران
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تاریخ زندگی پرماجرای نوح پیامبر و اعتراضات جمعیت بت پرست به ایشان گفت: جوانهای تهیدست به حضرت نوح ایمان آورده بودند و اما بتپرستان آنها را عدهای اراذل میدانستند و در مقابل، انسانهای باشخصیت را افرادی میدانستند که دارای ثروت هستند.
آیتالله مکارم شیرازی با بیان اینکه همیشه اولین گروهی که به پیغمبران ایمان میآورند جوانان تهیدست بودهاند، به دلایل عدم گرایش ثروتمندان به پیامبران اشاره کرد و گفت: ثروتمندان با خودشان میگفتند که وقتی به اسلام ایمان بیاورند باید زکات بپردازند و برای اسلام هزینه کنند، برای همین از اسلام دوری میکردند.
وی ادامه داد: آنها خیال میکردند که اگر پیغمبری بیاید حلال و حرام رعایت میشود و آنها که بدون رعایت حلال و حرام این ثروت را به دست آوردند باید از این معاملهها دوری کنند.
آیتالله مکارم شیرازی به سومین دلیل دوری ثروتمندان از پیامبران اشاره کرد و افزود: اگر آنها به اسلام گرایش پیدا میکردند جلوی لذتها و عیش و نوشهای حرام آنها گرفته میشد بنابراین به پیامبران ایمان نمیآوردند.
وی گفت: آنها با خودشان میگفتند که اگر ایمان بیاورند باید هم ردیف فقرا در نمازهای جماعت بایستند و این کار با مقام ثروتمندان سازگاری نداشت.
این مرجع تقلید اظهار داشت: افرادی که مادی فکر میکنند دنبال مال و مقام و ثروت هستند اما انبیای الهی گفتند که ارزش در مقامهای ظاهری نیست بلکه ارزش انسان در درجات علم و تقوا و ایمان است.
قم - خبرگزاری مهر: مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه ویژهنامه خاتون جوانان را به سمت بیبندوباری سوق میدهد گفت: ما تا آخرین قطره خونمان برای حفظ آئین اسلام و مخصوصا مکتب اهل بیت ایستادهایم.
به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله العظمی ناصر مکارم شیرازی بعدازظهر چهارشنبه در جمع نمازگزاران حرم مطهر حضرت معصومه(س) با بیان اینکه قرآن کریم به راحتی به دست نیامده است، خطاب به نمازگزاران گفت: دین اسلام و قرآنی که امروز در اختیار شماست و شما در امنیت و آسایش آیات آن را تلاوت میکنید ارزان به دست نیامده، چقدر پیغمبر اسلام زحمت کشیدند، چقدر خونهای پاکی برای آن ریخته شد، چقدر شهدای بزرگواری همچون امیرالمومنین(ع) برای آن به شهادت رسیدند.
نظر شما