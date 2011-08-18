سپاهان بازی حساب شده ای داشت/ عملکرد خط حمله ضعیف بود

به گزارش خبرنگار مهر، لوکا بوناچیچ بامداد امروز در کنفرانس خبری پس از دیدار تیمش برابر شهرداری تبریز در جمع خبرنگاران گفت: بازی خوبی را به نمایش گذاشتیم و بویژه در نیمه دوم شاگردان من عملکردشان بهتر شد و توانستیم از این دیدار سه امتیاز کسب کنیم.

وی ادامه داد: در نیمه اول به تیم شهرداری فضا داده بودیم و به همین دلیل بازی متعادلی در این نیمه از دو تیم شاهد بودیم اما نیمه دوم ما بهتر کار کردیم و من این برد را حاصل عملکرد خوب تیمم در 45 دقیقه دوم می دانم.

سرمربی سپاهان در ارتباط با عملکرد تیم شهرداری تبریز هم اظهار داشت: شهرداری تیم خوبی است که به نحوی مطلوب برای لیگ امسال آماده شده است و در بازی امشب نیز به لحاظ فنی و تاکتیکی عملکرد خوبی داشت و در دقایقی از بازی موقعیتهایی به دست آورد.

وی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که آیا قبول دارید خط حمله سپاهان آن قدرت و زهر دو فصل قبل را ندارد و در بازی با شهرداری نیز مهاجمان این تیم بجز یکی دو حرکت، کار خاصی انجام ندادند؟ تصریح کرد: من با نظر شما کاملا موافقم و قبول دارم که خط حمله سپاهان در این دیدار عملکرد خوبی نداشت و دو گل ما را امید ابراهیمی که هافبک دفاعی ماست به ثمر رساند که البته برای حل مشکل گلزنی باید بیشتر کار کنیم.

بوناچیچ در پایان با ابراز امیدواری به موفقیت تیم های تبریزی در لیگ امسال، حمایت تماشاگران از دو تیم شهرداری و تراکتورسازی را عامل کسب نتایج خوب این دو تیم عنوان کرد و گفت: به نظر من تبریز یک شهر فوتبال خیز است که تماشاگرانش همواره نشان داده اند که چقدر به فوتبال علاقه مندند.

دیدار تیم های شهرداری تبریز و سپاهان اصفهان از چارچوب بازی های هفته چهارم لیگ برتر در حضور بیش از 15هزار تماشاگر ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز با نتیجه دو بر صفر به سود تیم میهمان خاتمه یافت.