به گزارش خبرنگار مهر، دیدار برگشت سوپر جام فوتبال اسپانیا از ساعت 1:30 بامداد امروز پنجشنبه به وقت تهران در ورزشگاه نیوکمپ بین تیم‌های بارسلونا و رئال مادرید برگزار شد. این بازی در پایان به برتری 3 بر 2 شاگردان گواردیولا انجامید تا بارسلونا با پیروزی 5 بر 4 در مجموع دو دیدار رفت و برگشت جام قهرمانی را بالای سر ببرد.

در این دیدار که لیونل مسی بازهم نقش تاثیرگذاری در پیروزی بارسلونا داشت، دو تیم در نیمه اول فوتبال زیباتری را به نمایش گذاشتند و موقعیت‌های زیادی هم روی هر دو دروازه ایجاد شد اما در نیمه دوم بازی افت محسوسی داشت و انتظارات از رئال و بارسلونا برآورده نشد.

در دقیقه 15 این دیدار "اینیستا" موفق شد گل نخست بازی را وارد دروازه تیم رئال مادرید کند اما پنج دقیقه بعد کریستیانو رونالدو در شرایطی کار را به تساوی کشاند که بازیکنان بارسلونا اعتقاد داشتند او در موقعیت آفساید قرار داشته است. در شرایطی که همه منتظر بودند تا نیمه اول با تساوی یک بر یک به پایان برسد، لیونل مسی از نبوغ خود استفاده کرد و با ضربه ای آرام از درون محوطه جریمه برای دومین بار دروازه رئال مادرید را باز کرد.

در نیمه دوم هم دو تیم فوتبال درگیرانه‌ای را به نمایش گذاشتند که البته به جذابیت نیمه اول نبود. با این حال رئال مادرید در دقایق پایانی بر فشار حملات خود افزود و در دقیقه 82 موفق شد توسط کریم بنزما به گل تساوی دست پیدا کند تا همه چیز از نو شروع شود.

در حالی که همه منتظر بودند تا سرنوشت قهرمان به وقت‌های اضافه کشیده شود، با ورود "فابرگاس" به زمین که هواداران بارسلونا از حضورش بسیار خوشحال بودند، ورق برگشت و در دقیقه 89 لیونل مسی بازهم هنرنمایی کرد و با ضربه‌ای زیبا دروازه رئال مادرید را باز کرد.

در وقت‌های تلف شده این دیدار که رئال برای رسیدن به گل تلاش زیادی کرد بازی کمی بوی خشونت به خود گرفت که پس از اخراج "مارسلو" از رئال مادرید، بازیکنان نیمکت نشین دو تیم به زد و خورد با یکدیگر پرداختند که همین درگیری‌ها وقفه‌ای چند دقیقه‌ای را در بازی ایجاد کرد. مارسلو به خاطر تکل خشنی که روی پای فابرگاس رفت با کارت قرمز مستقیم از بازی اخراج شد. همچنین داوید ویا مهاجم بارسلونا و مسعود اوزیل هافبک رئال مادرید به علت درگیری با کارت قرمز از زمین اخراج شدند.