"مرکزی" از استانهای موفق کشور در داده های آماری است

به گزارش خبرنگار مهر، عادل آذر شامگاه چهارشنبه با بیان این مطلب در شورای اداری استان مرکزی افزود: نقش داده های آماری استان مرکزی در حوزه اشتغال، کسب و کار و اقتصاد با توجه به جایگاه صنعتی و اقتصادی استان مرکزی بی بدیل است.

وی ادامه داد: استان مرکزی با به هنگام کردن 100 در صد نقشه ها و خانوار شماری نقشه های شهری از جمله استانهای پیشرو در حوزه بهنگام کردن نقشه ها که یکی از مولفه های اصلی و ضروری مورد توجه مرکز ملی آمار ایران است به شمار می رود.

آذر با بیان اینکه مرکز ملی آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است، گفت: با تعیین تکلیف جایگاه مرکز ملی آمار ایران از هرگونه عملکرد جزیره ای سازمانها در ارائه آمار و اطلاعات حوزه ای جلوگیری شده است.

وی ادامه داد: حرکت در مسیر توسعه کشور بدون توجه به آمار و اطلاعات مستند، حرکتی تصادفی و بدون پشتوانه علمی لازم است که ضریب خطا در آن بسیار بالا خواهد بود.

رئیس مرکز ملی آمار ایران با اشاره به چشم انداز مرکز ملی آمار ایران در برنامه پنجم توسعه، بیان داشت: تبدیل نظام آماری کشور به نظام آماری که بتواند نیاز آمار رسمی کشور را آنلاین و به روز در اختیار مدیران قرار دهند نقطه تعالی پیش بینی شده برای سازمان ملی آمار ایران در برنامه پنجم توسعه است.

آذر گفت: الگوی توسعه اسلامی و ایرانی، ارزیابی سند چشم انداز 20 ساله نظام، ارزیابی عملکرد قانون برنامه پنجم، بهره وری ملی، توسعه انسانی، الگوی مصرف، تدوین استانداردهای ملی، داده های مکانی، آمایش سرزمین، نظام اداری و مدیریت فناوری اطلاعات و برنامه جامع علمی کشور از جمله شاخصهای کلان تخصصی از جمله مواد قانونی مرتبط با حوزه آمار در برنامه پنجم توسعه است.

وی با اشاره به اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن سال 90 از از تاریخ دو لغایت 22 آبان ماه امسال، بیان داشت: طرح سرشماری نفوس و مسکن سال 90 مطابق شیوه آمارگیری بیش از 70 کشور دنیا طی سالهای 2010 و 2011 به شکل چهره به چهره اجرا خواهد شد.

رئیس مرکز ملی آمار ایران با بیان این که در طرح سرشماری نفوس و مسکن سال 90 داده های آماری استانها در خط مقدم فعالیتهای آماری سازمان ملی آمار ایران قرار دارد، گفت: نقش مدیران استانی در ارائه آمار دقیق و درست از نقش رئیس مرکز ملی آمار ایران بالاتراست.

آذر افزود: همکاری مدیران دستگاههای اجرایی در ارائه آمار موبوطه در طرح سرشماری نفوس و مسکن بستر ساز تحقق منویات رهبری در جمع مدیران کشور است.