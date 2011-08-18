روستاهای استان مرکزی مظهر همیاری/ هزار روستا در انتظار مطالعه گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، اکنون 43 درصد مردم استان در بیش از یک هزار روستای استان زندگی می کنند که هر کدام دارای جاذبه های منحصر به فرد از زندگی هستند.

ای روستائیان اغلب از طریق کشاورزی، دامپروری و گله‌داری امرار معاش می‌کنند و محل زندگی اشان دارای دیدنیهای جذاب است.

این جمعیت ساکن به دلایل خاص موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی استان، در دامنه رشته‌کوه‌ها، کوهپایه‌ها و همچنین چشمه‌ها و قنات‌های طبیعی استقرار یافته‌اند.

زندگی روستائیان و روش معیشت آن مطالعه می شود

مدیر کل میراث فرهنی استان مرکزی در گفتگویی با بیان اینکه، مطالعه زندگی روستایی و معیشت روستائیان اهمیت دارد، افزود: مطالعه عامل وجودی روستاهای استان مرکزی و بررسی نحوه شکل‌گیری و بافت‌سنتی آنها نیز می‌تواند به عنوان یکی از جاذبه‌های توریسم روستایی مورد توجه علاقه‌مندان به طبیعت‌ گردی و مردم‌شناسی قرار بگیرد.

محمد حسین فراهانی با بیان اینکه با مطالعه منشا شکل‌گیری روستاها به این نتیجه می‌رسیم که دسترسی به آب مهمترین عامل در احداث اماکن عمومی و ساخت منازل بوده است، گفت: ساختار و بافت دایره‌ای و طولی بیشتر روستاهای استان نشان‌دهنده این موضوع است که روستاها یا بافت دایره‌ای و متراکم داشته و یا به صورت طولی در مسیر جریان آب چشمه، سراب و رودخانه ساخته شده‌اند.

وی اضافه کرد: عوامل امنیتی از جمله در امان ماندن از جریان سیلاب‌ها و همچنین دفاع در برابر اقوام مهاجم را نیز نباید از نظر دور داشت.

اولویت مکان عمومی بر خصوصی در روستاها

فراهانی ادامه داد: در بیشتر روستاهای استان مرکزی اماکن عمومی از جمله مسجد، حسینیه، تکیه، حمام و آسیاب‌ها را در اطراف سرچشمه و قنات‌ها ساخته‌اند و سایر مناطق مسکونی نسبت به جایگاه اجتماعی و درآمد و ثروت افراد در لایه‌های بعدی استقرار یافته‌اند.

وی اظهار کرد: در کنار این منابع آبی، آثار و بناهای بسیار قدیمی و تاریخی به یادگار مانده است که درختان کهنسال چنار، بقایای منازل قدیمی، بقعه‌ها و امامزاده‌ها از این جمله‌اند.

روستاهای استان، حکایتی از همیاری و تعاون

این مقام مسئول تصریح کرد: مطالعه شیوه‌های کاشت، داشت و برداشت محصول، شیوه‌ها و آداب و رسوم حاکم بر استفاده از منابع آب برای آبیاری، تولیدات صنایع‌دستی، همیاری و کمک به یکدیگر، مطالعه جشن‌ها و مراسم، نوع پوشش، لباس و بازی‌ها و مسابقات محلی از موضوعاتی است که برای گردشگران و محققان داخلی و خارجی بسیار جالب و جذاب خواهد بود.