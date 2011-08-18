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۲۷ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۵۳

راهپیمایی روز قدس نمایش قدرت ملی ایران در عرصه بین الملل است

راهپیمایی روز قدس نمایش قدرت ملی ایران در عرصه بین الملل است

اراک - خبرگزاری مهر: مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: راهپیمایی روز قدس نمایش قدرت مسلمان ایران در عرصه بین المللی است.

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام عباس هاشمی ظهر روز چهارشنبه با بیان این مطلب در جلسه ستاد استانی برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس افزود: روز جهانی قدس و انتفاضه مسجد الاقصی اولین مساله جهان اسلام محسوب شده و به عنوان راهبردی استراتژیک برای مقابله با نظام سلسله زورگویی، تجاوز و استکبار در دنیا  است.

وی با بیان این که روز قدس یادگار ارزشمند معمارکبیر انقلاب برای مسلمانان است ادامه داد: باید با برگزاری هرچه با شکوه تر مراسم روز جهانی قدس قدرت ایران اسلامی را به رخ جهانیان خواهد بکشانیم.

وی یادآور شد: اطلاع رسانی همه جانبه از طریق رسانه ملی، ایجاد فضای سراسری تبلیغی و گسترده، فعال رسانه های مکتوب و دیجیتال، برگزاری مسابقات ورزشی و برگزاری شب شعر و سرود حماسه از ویژه برنامه های پیش بینی شده برای برگزاری هرچه باشکوه تر راهپیمایی روز قدس است.

هاشمی بیان داشت: مراسم  راهپیمایی روز قدس امسال در 126 نقطه استان مرکزی برگزار می شود.

وی ادامه  داد: مردم شهر اراک درراهپیمایی روز قدس مسیر  حدفاصل میدان شهدا- پل  خیبر- خیابان محسنی – خیابان شیخ فضل الله نوری- میدان سرداران تا مصلای شهر اراک را می پیمایند

کد مطلب 1386605

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