171 میلیارد ریال اعتبار عمرانی به بروجرد اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد معین در جمع خبرنگاران بروجرد در این رابطه اظهار داشت: از کل اعتبارات عمرانی کشور در سال 90 میزان 80 درصد به صورت ملی و20 درصد به صورت استانی توزیع شده است.

وی اظهار داشت: 171 میلیارد و 201 میلیون ریال اعتبار عمرانی به شهرستان بروجرد اختصاص یافته است.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد تصریح کرد: باید مدیران دستگاههای اجرایی به طور جدی پیگیری کرده تا اعتبارات عمرانی ملی سهم بیشتری به استان اختصاص داده شود.

معین تصریح کرد: با توجه به اینکه بخشی از اعتبارات عمرانی استانی نیز در اختیار مدیران کل استان بوده مدیران شهرستان باید تلاش کرده تا سهم بیشتری از این اعتبارات متمرکز در سطح شهرستان استفاده شود.

وی گفت: اعتبارات عمرانی شامل امور قضایی، خدمات مالی و مدیریت و برنامه ریزی، فصل دفاع، فصل آموزش، فصل فرهنگ و هنر و رسانه های جمعی و گردشگری، فصل بهداشت و سلامت، فصل رفاه و تامین اجتماعی، تربیت بدنی، کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست، حمل و نقل، مسکن عمران شهری و روستایی و عشایری است.