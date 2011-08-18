ساخت یک نانو کامپوزیت جدید توسط عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ناهید سرلک استادیار گروه شیمی دانشگاه در این تحقیق برای نخستین بار ترکیب اسمیم تترااکساید را جهت استفاده در تصویربرداری بافتهای گیاهی و جانوری ارائه کرد.

مشاهده تصاویر SEM برای دو نمونه تثبیت شده با استفاده از محلول یک درصد OsO4 و نو ترکیب نانویی به دست آمده به وضوح نشان می دهد در حالتی که از محلول نانو کامپوزیت استفاده می شود، بزرگنمایی تصاویر بطور چشمگیری افزایش می یابد و همچنین تخریب بافت گیاه نسبت به حالت معمول بسیار کاهش می یابد.

بدین ترتیب می توان این ترکیب را در تمامی مواردی که برای تثبیت بافت زنده اعم از گیاهی وجانوری به روش شیمییایی از محلول یک درصد OsO4 استفاده می شود، بکار برد.

بنابر این گزارش نتایج این تحقیق محقق لرستانی توسط UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE مورد تایید قرار گرفته و چاپ شده است.

این کار اولین ثبت اختراعی در دانشگاه لرستان است که در USPTO به عنوان اختراع ثبت و در نشریه آن چاپ می شود.