به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه موقت پلدختر عصر چهارشنبه در این مراسم آزادگان را سند مقاومت ملت ایران در برابر استکبار جهانی دانست و اظهار داشت: آزادگان سرافراز میهن اسلامی با الگو پذیری از ائمه اطهار(ع) در هشت سال دفاع مقدس از اسلام و آرمانهای انقلاب اسلامی حفاظت کردند و با جان فشانی خود از تمامیت ارضی، ناموس و دین خود دفاع کردند.

حجت الاسلام سید حسین زواری آزادگان را ذخایر ارزشمند جمهوری اسلامی نامید و افزود: آزادگان نماد سرافرازی و استقامت سختیهای زیادی را به خاطر اسلام و انقلاب و دفاع از کشور متحمل شدند و در برابر شکنجه های بعثی های کوردل عراقی جانانه مقاومت کردند.

وی تجلیل از مقام آزادگان را تجلیل از فرهنگ ایثار و شهادت طلبی دانست و اظهار داشت: عزت، آبرو، شرف و موجودیت و استقلال امروز کشور مرهون و مدیون ایثارگری و از جان گذشتگیهای شهدا و صبر و پایداری آزادگان و ایثارگران است.

فرماندار شهرستان پلدختر نیز با تبریک فرا رسیدن 26 مردادماه سالروز بازگشت پیروزمندانه آزادگان سرافراز به میهن اسلامی گفت: زندانهای مخوف بعثی و شکنجه های دشمنان در دوران اسارت نتوانست در اراده فولادین آزادگان میهن اسلامی خللی وارد کند.

فریدون رشیدی ادامه داد: تجلیل و تعظیم از آزادگان سرافراز رسالت دائمی و خطیر جامعه اسلامی است و یکی از افتخارات مسئولان کشور پیگیری و توجه به رفع مشکلات آزادگان است.

وی گفت: صبر و پایداری آزادگان را نمی توان با هیچ زبانی بیان کرد زیرا عظمت، استقامت و ایثار آزادگان عزیز در مقابل دشمنان ما را در برابر آنها به خضوع وا می دارد.

وی بازگشت آزادگان به وطن را نقطه عطفی در تاریخ انقلاب دانست و افزود: مقامت آزادگان در زیر وحشیانه ترین شکنجه ها معادلات سیاسی استکبار جهانی را به هم زد.

بنابر این گزارش در پایان این مراسم از 18 آزاده سرافراز شهرستان پلدختر با اهدا هدایایی تجلیل شد.