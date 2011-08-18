برخورد حاکمیتی با روزه خواری به تنهایی بازدارنده نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن ترابی در جلسه شورای فرهنگ عمومی در حسینیه اهل بیت شهرستان بروجرد اظهار داشت: در ماه مبارک رمضان برخورد حاکمیتی با روزه خواری کم و بیش صورت می گیرد اما این به تنهایی بازدارنده نیست چرا که افراط در برخورد حاکمیتی عوارضی بدنبال خواهد داشت که باید نسبت به آن توجه شود.

وی افزود: گاهی اوقات مشکل روزه خواری به تربیت خانوادگی و گاهی به لجاجت افراد برمی گردد اما گروهی هم نیازمند تذکر هستند و باید امر به معروف شوند.

حجت الاسلام ترابی تصریح کرد: امر به معروف در صورتی زنده می ماند که قانون از او حمایت کند وگرنه آمر به معروف انگیزه ای برای کار خود نخواهد داشت.

امام جمعه بروجرد با اشاره به ایام ماه مبارک رمضان گفت: ماه رمضان ماه تمرین معنویت است و در این ایام با توجه به فعالیتهای تبلیغی و فعال شدن مساجد و حسینیه ها جرم و تخلفات به حداقل زمانی خود در سال می رسد.

وی در ادامه در رابطه با مباحث حجاب و عفاف و تاثیر بخشنامه های فرمانداری به ادارات شهرستان بروجرد بیان داشت: در رابطه با رعایت حجاب برتر بخشنامه های صادر شده از سوی فرمانداری شهرستان در جهت کنترل بی حجابی در ادارات تاثیر خوبی داشته اند اما با این وجود اجرای آن در برخی اماکن هنوز نیازمند تفکر و راهکار است.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد نیز در این جلسه گفت: در بحث اعمال حجاب برتر در میان کارمندان زن در ادارات شهرستان تاکنون موفق بوده ایم و بهترین همکاری را با فرمانداری داشته اند.

سجاد معین در رابطه با وضعیت تبلیغات و مبلمان شهری نیز افزود: در حال حاضر با همکاری متولیان امر طرح ساماندهی تبلیغات شهری به جاهای خوبی رسیده است.

وی تصریح کرد: گرچه این رویه از لحاظ ظاهری مناسب بوده اما از جهت محتوایی نیاز به کار بیشتری دارد.