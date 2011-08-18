رکوردگیری نهایی تیم ملی روئینگ بانوان در سد گلابر زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تیم ملی روئینگ بانوان ایران صبح پنج شنبه در سد گلابر استان زنجان با انجام رکورد گیری خاتمه یافت.

این اردو با مربیگری مایک دیوید هیل و با حضور 29 ورزشکار از استانهای زنجان، تهران، گیلان، مازندران، آذربایجان غربی، کرمانشاه و فارس برگزار شد.

حضور رئیس کمیته روئینگ، مربی و سرمربی تیم ملی روئینگ بانوان، سرپرست و کادر فنی روئینگ بانوان زنجان رکورد گیری نهایی از ورزشکاران حاضر صورت گرفت که در خاتمه پس از رکورد گیری نازنین ملایی ، حمیرا برزگر، منا شادمهر ( زنجان)، شادی فرح پور در بخش چهار نفره و مریم سعیدی و سولماز عباسی در بخش دو نفره به عنوان نفرات راه یافته به تیم ملی روئینگ بانوان ایران معرفی شدند.

این نفرات 31 مرداد ماه عازم مسابقات جهانی سهمیه المپیک اسلوانی خواهند شد.

