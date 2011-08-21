محسن زینلی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه احزاب و تشکلهای سیاسی فعال در استان منویات مقام معظم رهبری در هرمزگان را سرلوحه فعالیتهای خود قرار دهند عنوان کرد: مقام معظم رهبری در سفر خود به استان هرمزگان و دیدار با خانواده های نظامی مسئولان نظام و فعالان سیاسی کشور را به وحدت و یکپارچگی رهنمون کردند.

وی اظهارداشت: استاندار هرمزگان در راستای اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری کمیته ویژه ای را برای اجرای صحیح و انتقال آن به لایه های مختلف احاد جامعه تشکیل داد تا با سرلوحه قرار دادن وحدت و یکپارچگی در بین تمامی آحاد جامعه شاهد پیشرفت و توسعه روز افزون در استان باشیم.

سرپرست دفتر سیاسی و انتخابات استانداری هرمزگان بیان داشت: سیاسیون استان هم تاکیدات مقام معظم رهبری را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده اند و هدف دفتر سیاسی و انتخابات استانداری هم این است که احزاب و تشکلهای سیاسی را به سمت وحدت، یکپارچگی و همگرایی هدایت کند.

تشکلهای سیاسی با برنامه و منسجم تر فعالیت کنند



زینلی در پاسخ به این سئوال مهر که "کارشناسان سیاسی معتقدند استان هرمزگان در بین سایر استانها در فضای سیاسی جوان است و هنوز به بلوغ سیاسی نرسیده است نظر شما در این خصوص چیست؟" بیان داشت: تنها استان هرمزگان اینگونه نیست و استانهایی هم هستند که وضعیت هرمزگان را دارند و اینکه هرمزگان را استان جوان در فضایی سیاسی عنوان می کنند به فعالیتهای تشکیلاتی احزاب برمی‌گردد.

وی با بیان اینکه تشکیلاتی ترین حزب، جمعیت و گروه در هرمزگان "موتلفه" است افزود: رقابت سالم و فعالیتهای منسجم تر و با برنامه مولفه های رسیدن تشکلهای سیاسی و احزاب به بلوغ سیاسی است و می توان چشم انداز سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بهتری را برای استان شاهد بود.

آموزش، حمایت و ساماندهی تشکلهای سیاسی سرفصل برنامه ها

به گفته زینلی، دفتر سیاسی و انتخابات استانداری هرمزگان در راستای افزایش فعالیتهای حزبی و تشکیلاتی برنامه های مناسبی برای تحقق این اهداف در نظر گرفته است که آموزش، حمایت و ساماندهی تشکلهای سیاسی در چارچوب فراهم کردن زیرساختهای فعالیت منسجم تشکلهای سیاسی طراحی شده است.

متاسفانه برخی فکر می کنند برای رای آوردن باید دیگران را تخریب کنند محسن زینلی

وی عنوان کرد: انتصاب بنده در تب و تاب انتخاباتی صورت گرفته و زمان کمی تا انتخابات باقیمانده اما هنوز هم دیر نشده و ماهی را هر وقت از آب بگیریم تازه است. برای ایجاد زیرساختهای مناسب برای رقابت سالم بین احزاب و تشکلهای سیاسی تا زمان انتخابات زمان کمی باقی است و برای رسیدن به اهداف تعیین شده کار زیادی باید انجام داد.



آسیب شناسی موانع و مشکلات احزاب و تشکلهای سیاسی در هرمزگان

سرپرست دفتر سیاسی و انتخابات استانداری هرمزگان اضافه کرد: سعی خواهد شد در زمان باقیمانده تا آغاز انتخابات مجلس نشستهای جداگانه با احزاب برگزار شود و در یک هم اندیشی با حضور تمام دبیران احزاب و نمایندگان انان موانع و مشکلات بر سر راه آنها شناسایی و در رسیدن به جایگاه واقعی آنان در کشور راهکارهای مناسبی تبعین شود.

آخر شهریور آخرین مهلت شناسنامه دار کردن احزاب و تشکلها

وی با بیان اینکه 23 تشکل و حزب شناسنامه دار در استان هرمزگان وجود دارد بیان کرد: برخی از احزاب سیاسی در استان وجود دارد که فعالیتهای خوبی دارند اما هنوز شناسنامه دار نشده اند، پس از شناسایی، این احزاب و تشکلهای سیاسی که تا کنون روال قانونی برای احراز هویت و شناسنامه دار شدن نرفته اند را راهنمایی خواهیم کرد.

زینلی تختی تاکید کرد: پایان شهریور ماه آخرین مهلت نام نویسی و احراز هویت تشکلها و احزاب بدون شناسنامه در استان است و پس از اتمام این مهلت در صورت مشاهده هر گونه فعالیت از سوی این تشکلها طبق قانون برخورد خواهد شد.

برخورد قانونی با نشر اکاذیب، تهمت و افتراع از سوی کاندیداهای احتمالی

سرپرست دفتر سیاسی و انتخابات استانداری هرمزگان در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر اخبار رسیده در مورد برگزاری میتینگها و مجالس سخنرانی از سوی کاندیداهای احتمالی شرکت در انتخابات مجلس عنوان کرد: دفتر سیاسی و انتخابات استانداری بر حسب وظیفه ذاتی خود اطلاعات برنامه هایی که توسط کاندیداهای احتمالی در شهرستانها برگزار می شود را رصد و مستند سازی می کند.

کاندیداهای احتمالی از اظهار نظر به نقل قولهایی که هنوز مستند نشده است پرهیز کنند زینلی تختی

وی متذکر شد: قطعا مواردی که موجب تنش و التهاب در جامعه شود و نشر اکاذیب، تهمتها و افتراع از سوی کاندیداها طبق قانون با انها برخورد خواهد شد. هنوز گزارشی در مورد برگزاری میتینگهای انتخاباتی نرسیده اما در صورت مشاهده هرگونه میتینگ غیرمجاز برخورد و به کاندیدای احتمالی تذکر داده خواهد شد.



وی با بیان اینکه بد اخلاقیهای انتخاباتی در استان به استانداری گزارش نشده افزود: پیشنهاد می کنیم شخصیتهای سیاسی، احزاب و تشکلهای سیاسی اخلاق انتخاباتی را رعایت کنند و به نقل قولها تا زمانی که برایشان مستند نشده است واکنش نشان ندهند و از ابراز نظرهای تنش آمیز در این موارد پرهیز کنند.

وی با بیان اینکه افرادی که تمایل به کاندیداتوری در انتخابات دارند اخلاق انتخاباتی را رعایت کنند افزود: بسیاری از کاندیداها رفاقتهای چندین ساله دارند و در جنگ هشت ساله همرزم بوده اند سعی کنند در فضای انتخاباتی این دوستیها با بیان گفته های نسنجیده و تحریک آمیز زیر پا نگذارند زیرا پس از اتمام انتخابات شرمنده همدیگر نشوند.

آخرین وضعیت مدیران شرکت کننده در انتخابات مجلس

وی یادآورشد: استعفای ابوالقاسم جراره مدیرکل سیاسی و انتخابات، حسین سالاری مدیرکل امور اجتماعی و عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی مدیرکل دفتر توسعه نیروی انسانی و فرماندار سیریک از مجموعه استانداری جهت شرکت در انتخابات پذیرفته شده همچنین مهران شاهی عضو شورای شهر، مولا پرست از سپاه امام سجاد(ع)، شیخ ابراهیمی از سمتهای خود استعفا کرده اند، دکتر عامری رئیس دانشگاه پیام نور هم استعفا کرده ولی تا کنون حضور خود را در انتخابات اعلام نکرده است. در حال حاضر مدیری در سمت خود نداریم که جهت شرکت در انتخابات استعفا کرده باشد و به عنوان سرپرست در سمت خود باقی مانده باشد.

استفاده ابزاری احزاب و تشکلهای سیاسی از نخبگان

استفاده ابزاری احزاب، گروهها و تشکلهای سیاسی از نخبگان به یک چالش در فعالیت احزاب و تشکلهای سیاسی تبدیل شده است محسن زینلی تختی

سرپرست دفتر سیاسی و انتخابات استانداری هرمزگان در پاسخ به سئوال مهر که احزاب تمایلی برای استفاده فکری و علمی نخبگان ندارد و بیشتر استفاده ابزاری می شود عنوان کرد: استفاده ابزاری احزاب، گروهها و تشکلهای سیاسی از نخبگان به یک چالش در فعالیت احزاب و تشکلهای سیاسی تبدیل شده و فضای به وجود آمده در بین احزاب و سیاسیون هرمزگانی موجب فراری دادن نخبگان از فضاهای سیاسی شده است. عدم تخصصی کار کردن احزاب سیاسی در استان عدم استفاده از نخبگان علمی و فکری است، سعی خواهیم کرد تا احزاب را سمت استفاده از نخبگان هدایت کنیم تا شاهد پویایی سیاسی و رسیدن به جایگاه واقعی خود در فضای سیاسی کشور باشیم.

زینلی با بیان اینکه نخبگان با توجه به فضای سیاسی موجود در احزاب استان تمایلی به حضور در فعالیت آنها ندارند متذکر شد: تشکلهایی که فعال و پویاتر هستند که حضور نخبگان در فعالیت آنها ملموس تر باشد و سایر تشکلها و احزاب باید برای رسیدن به یک جامعه پویا به سمت استفاده از ظرفیتها و پتانسیلهای موجود در بین نخبگان بروند.

وی تصریح کرد: به تمامی همکاران فعال ستاد انتخابات استانداری در هرمزگان اعلام شده است قانون را در مورد ستادهای انتخاباتی کاندیداها و رفتارهای انها انجام دهند.

سرپرست دفتر سیاسی و انتخاباتی استانداری هرمزگان افزود: در بحث سخت افزاری از فرمانداریها خواسته شده تا اقلام مورد نیاز و کمبودهای خود را اعلام کنند تا در کمترین زمان ممکن این مشکلات رفع شود.

وی با اشاره به استفاده از افراد باتجربه در ستاد اجرایی انتخابات در استانداری و فرمانداریها افزود: در صورتی که مشاهده شود فردی سمت و سوی خاصی به کاندیدایی داشته باشد برابر مقررات با او برخورد خواهد شد.

وحدت، یکپارچگی و همگرایی سرلوحه فعالیتهای انتخاباتی قرار بگیرد

زینلی تختی بر تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص وحدت و یکپارچگی در کشور، ابراز امیدواری کرد که امسال شاهد افتخاری دیگر در برگزاری انتخابات مجلس بوده و همچون گذشته انتخابات سالمی را با مشارکت مردمی برگزار کنیم.

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