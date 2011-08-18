به گزارش خبرنگار مهر، قیمت مسکن در سال اخیر در مقایسه با سال گذشته که جهش بسیار زیادی داشت آنچنان تکان نخورده و با یک تغییر جزئی آن هم تنها در نقاطی از شهر روبرو شده که البته این تغییر نیز آنگونه که باید و شاید ملموس نیست. اما آنچه که بیش از همه شاهد رشد آن هستیم و نمودار آن در حال پیشی گرفتن است قیمت اجاره بهای مسکن در سطح شهر اصفهان است.

البته علاوه بر موقعیت رودخانه زمینها و آپارتمانهای جنوب اصفهان در مقایسه با شمال شهر از قیمت بسیار بالاتری برخودار است. در هر صورت در محله هایی که متقاضیان بیشتری قدرت خرید مسکن را دارند با افزایش قیمتی بیشتری روبرو شده که همین امر قدرت خرید مردم را بیشتر از گذشته کاهش داده است.

آپارتمان 135 متری درآپادانا اصفهان که یکی از نقاط مرغوب شهر به شمار می‌رود با تمام امکانات هر متر مربع نزدیک به دو میلیون و 200 هزار الی دو میلیون 350 هزار تومان به فروش می رسد.

همچنین ملک و زمینهای ویلایی که بیشتر نیز کلنگی به شمار می‌رود در همین نقطه از حداقل دو میلیون و 300 هزار تومان به فروش می‌رسد تا دو میلیون و 800 هزار تومان است البته زمینهایی که در داخل کوچه قرار گرفته و هر چه به خیابان نزدیکتر می‌شویم این قیمت به نزدیک سه میلیون و 100 هزار نیز می‌رسد.

بر اساس این قیمتها برای یک آپارتمان 130 متری در این نقطه از شهر باید بهایی نزدیک به 300میلیون تومان پرداخت کرد، همچنین برای یک زمین و ساخت ویلایی با متراژی نزدیک به 250 متر نیز باید هزینه ای حداقلی و نزدیک به 600 الی 800 میلیون تومان پرداخت کرد.

همچنین برای خرید آپارتمان در یکی از نقاط بالای شهر اصفهان نیز باید برای زمینهای بر و نزدیک خیابان هزینه‌ای بالغ بر چهار میلیون و 200 الی چهار میلیون و 600 هزار تومان پرداخت کرد و زمینهای داخل کوچه نیز از دو میلیون و 800 هزار تا سه میلیون و 100 هزار قیمت دارد. قیمت آپارتمان در این نقطه نیز نزدیک به دو میلیون و 400 هزار الی دو میلیون 650 هزار تومان است.

با حرکت به سمت جنوب اصفهان این قیمتها نیز تا حدودی تعدیل می‌شود چنانچه قیمت زمین در خیابان بزرگمهر که از جمله خیابانهای مرغوب شهر به شمار می‌رود و به نوعی مرکز شهر نیز محسوب می شود قیمت زمین در داخل کوچه‌ها حداقل یک میلیون و 200 الی یک میلیون و 400تخمین زده می‌شود. بنابراین برای خرید یک آپارتمان نزدیک به 130 متر در این نقطه باید حداقل نزدیک به 180 میلیون الی 240میلیون تومان هزینه کرد.

همچنین زمینهای ویلایی در این نقطه نیز از یک میلیون و 600 هزار تومان شروع و تا نزدیک به دو میلیون و 400 و حتی بالاتر نیز ادامه دارد، بنابراین برای خرید یک زمین ویلایی حداقل 180 متری باید حداقل نزدیک به 290 میلیون تومان پرداخت کرد.

با حرکت به سمت پایین‌تر و در حوالی میدان قدس که به سمت شمال اصفهان نیز نزدیکتر می‌شود می‌توان آپارتمان با امکانات را متری 800هزار تومان خریداری کرد. همچنین قیمت زمین در این قسمت نیز در داخل کوچه‌ها از 600 الی 650 هزار شروع و قیمت و بهای زمین در نزدیکی خیابان به متراژی حداقل 900 هزار تومان می‌رسد.

قیمت اجاره‌بها در اصفهان

به گزارش مهر قیمت اجاره مسکن در اصفهان افزایش قیمت داشته چنانچه یک آپارتمان ویلایی دو خوابه نوساز در خیابان آپادانا اصفهان با ماهیانه 600 هزار تومان اجاره و دو میلیون تومان رهن قابل اجاره است.

قیمت آپارتمانهای سه خوابه در این قسمت از شهر نیز نزدیک به شش میلیون تومان رهن الی 800 هزار تومان اجاره قابل اجاره یک ساله است.قیمت اجاره مسکن در خیابان بزرگمهر نیز آپارتمان سه خوابه نزدیک به 550هزار تومان اجاره و پنج میلیون تومان رهن است. بهای اجاره آپارتمان‌دو خوابه در خیابان بزرگمهر نیز نزدیک به پنج میلیون تومان رهن و ماهیانه 400 هزار تومان اجاره است.

همچنین اجاره زمین ویلایی در خیابان آپادانا با پیش پرداخت رهن نزدیک به 10میلیون تومان ماهیانه نزدیک به یک میلیون و 400 هزار تومان اجاره است و در خیابان بزرگمهر نیز با پیش پرداخت 10میلیون تومان اجاره آن نزدیک به ماهیانه 750 هزار تومان است.